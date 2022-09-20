T1／胡凱翔攻防帶動球隊　劉孟竹：鋒線戰力上的大補強

經歷兩戰惜敗，台灣運彩xT1聯盟勁旅臺南台鋼獵鷹全新團隊磨合總算漸入佳境，今(20)日在跨聯盟籃球邀請賽第三戰對上SBL新軍彰化柏力力，開賽即掌握攻守節奏，團隊火力更是大爆發，終場以97比79大勝開胡，正式宣告全新獵鷹即將起飛！





我是廣告 請繼續往下閱讀