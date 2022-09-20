T1／胡凱翔攻防帶動球隊　劉孟竹：鋒線戰力上的大補強

經歷兩戰惜敗，台灣運彩xT1聯盟勁旅臺南台鋼獵鷹全新團隊磨合總算漸入佳境，今(20)日在跨聯盟籃球邀請賽第三戰對上SBL新軍彰化柏力力，開賽即掌握攻守節奏，團隊火力更是大爆發，終場以97比79大勝開胡，正式宣告全新獵鷹即將起飛！
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獵鷹大物新秀谷毛唯嘉不負期待，繼首戰對中華男籃培訓隊強攻24分、第二戰對台啤英熊19分，今再以7投5中、8罰8中的超高命中率，攻下24分、1籃板、9助攻和2抄截，邀請賽至今三戰，繳出平均22.3分、5籃板、6助攻亮眼數據，轉戰職籃表現依舊搶眼，打出問鼎聯盟新球季年度最佳新人氣勢。
不只新秀谷毛唯嘉發揮出色，新援砍將胡凱翔也在今日比賽找到準星，上場15分46秒，6投5中包括4記三分球，輕鬆拿下15分、2籃板、1抄截，重拾飆分身手，談到胡凱翔，獵鷹主帥劉孟竹大讚：「我們非常需要他的經驗值，他在球場上不只進攻端會帶動球隊，防守端也會提醒自己隊友該做什麼，凱翔的加入，讓我們在這個位置獲得非常大補強。」
面對團隊逐漸成形，劉孟竹直言：「台鋼這支球隊在整個換血後，球員陸陸續續來到球隊，有的加入不到兩週，有的頂多三週，所以希望利用這次的比賽進行磨合，讓球員們彼此更加熟悉，今天的比賽，我最滿意第一節，攻守兩端都有做到我的要求，第四節比較不理想，原本希望調節主力，避免受傷，但換上較少上場的年輕球員後，他們卻沒能做好，職業球員必須隨時做好武裝，希望透過這場球，能讓他們有所警惕。」