高雄登革熱疫情續燒！增1例境外移入個案 自柬埔寨入境
高雄市衛生局表示，今（20）日無新增登革熱本土確診個案，目前本土累計16例，但有新增境外移入登革熱病例1例，累計共3例，該名為8月30日自柬埔寨入境的19歲女性，9月3日即出現症狀， 9月6日就醫，經快篩檢驗NS1陽性並通報、研判為高度疑似個案，當日隨即針對其居檢住宿的防疫旅館周邊及居住地、活動地進行三合一防治工作，9月19日經綜合研判為登革熱陽性確診，為今年高雄市境外移入登革熱第3例病例。
高市衛生局強調，高雄市社區原無本土登革熱病毒，因近期國際登革熱疫情嚴峻，鄰近東南亞、南亞多國疫情處高峰或持續上升，加上各國邊境管制及檢疫措施逐步放寬，使得登革熱病毒境外移入風險漸增。自2020年以來、市府防疫團隊針對高雄市轄內防疫旅館及其週邊環境，執行定期噴藥滅蚊及定點監測工作，嚴控境外移入登革熱風險，近期並針對好發地區入境居檢對象，加發防蚊噴罐。
另提醒自東南亞或中南美等登革熱流行國家或地區入境者確實留意自身症狀，若有症狀應儘速就醫快篩，也應注意是否有合併登革熱典型症狀，並主動告知旅遊史，必要時由醫師評估後加驗NS1登革熱快篩輔以診斷，早期通報早期治療；入境後5日內或出現症狀2日內經自主通報而確診者，並可獲得新台幣2500元獎金。
高市衛生局指出，防疫團隊持續針對警戒區里範圍內動員執行環境整頓緊急防治工作，由於近期可能面臨降雨，請全體市民朋友主動清除家戶內外積水孳生源，雨後48小時內更要加強巡倒清刷，目前為本市登革熱疫情好發季節，呼籲高雄市轄內公、私場所之所有人、管理人或使用人應主動清除所屬場域及住家室內外之積水容器或場所，每週落實「巡、倒、清、刷」，唯有透過全民一體齊心合力落實環境自主管理、清除社區孳生源，以確保社區與家人健康。（編輯：林莞茜）