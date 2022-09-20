學測倒數百日突改英文題型師生錯愕　大考中心：暫緩實施

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全國高級中等學校教育產業工會秘書長、台北市萬芳高中老師許麗吉表示，英語能力的提升不是短時間可以達到，很多考試的準備與練習從高二就開始，大考中心在考前100多天突然宣布題型改變、將難度拉高，讓第一線高中英文教師錯愕不已，學生也很驚慌，因為實在太突然了。
她指出，「篇章結構」題型原本多在指考英文科出現，111學年學測英文科開始出現這種題型，已經讓學測英文難度提升，現在改變題型、又增加了難度，這樣的改變恰當嗎？教育部應出面說明，若要改變也應該事先溝通，而非直接公告，「不要忘了學測是全國高等教育選材」，應有監督機制，放任大考中心隨便決定，會讓學生很痛苦。
許麗吉說，學測數學科近年來試題品質不穩，尤其去年數學A過難、失去鑑別度，已經造成學生升學權益受影響，現在連英文科難度也要再提高，實在很不恰當。
她質疑是否因為分科測驗不考國英數，為了應付一卷兩用，而將試題難度加大，但這可能打擊到全國考生、讓孩子提前放棄；另外，若為了一卷兩用，改變難度，也應該要有宣導期，像之前卷卡合一也訓練非常久，仍有5000多人次忘記簽名，像這樣突然改變太離譜，教育部應出面說明，為何題型改變可以100多天前才宣布，恢復數乙卻要等3年，呼籲教育部、大考中心做任何改變都要考量到學生感受。
而在一些家長群組也炸鍋了，家長認為大考中心在考前3個多月才改變英文科題型，實在太離譜。有家長在群組呼籲大家打爆大考中心及教育部的電話，以表達抗議。
大考中心傍晚回應，原公告調整後學測英文考科的考試說明與參考試卷，主要是為提升測驗的鑑別效果，就篇章結構大題，在不改變題型下，將原4個空格、4個選項的設計，調整為4個空格、5個選項，並預計自112學年度開始實施。但公告後各界對於實施期程有不同意見，考量目前高三學生正積極準備112學測，決定暫緩實施，實施日程另行公布。112學測英文考科的篇章結構大題，仍為4個空格、4個選項。
大考中心表示，配合108課綱英語文領綱學習表現與學習內容，於111學年度起的學測英文考科，納入過去在指考中既有的篇章結構題型。考量篇章結構題型雖於指考實施多年，但於學測英文考科仍屬新增題型，因此訂為4個空格、4個選項的設計，並非如指考的5個空格、6個選項。
然經111學測，依考生得分情形檢討，發現選文中空格數與選項數相同時，會產生連鎖效應，會放大誤置1個選項的扣分效果，也會放大猜對1個選項的得分效果，因此，可能降低考試的鑑別效果。為此，大考中心英文科研發團隊，才會研擬在不改變題型下，新增1個選項，以4個空格配對5個選項，希望能降低連鎖效應帶來的影響。
大考中心說，但公告後，雖獲得許多英文科教師的正面回應，對於實施期程則有不同意見，因此決定暫緩實施；但從評量觀點，選項數較空格數為多的設計仍是未來的調整方向，大考中心會就試題研發與實施期程諮詢更多建議。