基進再指控未利益迴避　邱于軒準備提告

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楊佩樺痛批，因為邱于軒夫婦不服裁罰提起行政訴願，才會在《廉政專刊》刊登案件內容，全民也才得以知道邱于軒夫婦明目張膽，透過議員職權來包工程，違法不只不認錯還提起訴願，如今所有資訊被公開，戳破了當初邱于軒給選民的承諾都是謊言，請邱于軒夫婦公開說明認罪，放棄行政訴訟。
台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁則呼籲，檢方應對邱于軒夫婦的案件重啟調查，也應主動調查其他民意代表濫用職權來圖利自己的相關案件，也希望邱于軒夫婦能知所進退，別想再浪費社會資源提起行政訴訟來規避責任。
台灣基進三民區市議員參選人張博洋則怒批，前促轉會專員吳佩蓉踢爆此案至今剛好滿兩年，而自己只不過是依據事實評論這對夫妻的貪婪行為，竟在兩年前挨告，而且從提告、到上訴、到交付審判，邱于軒夫婦總共在法律上追殺自己三次，如今不只法院還清白，連監察院都出面打臉，證明了當初這對夫妻的行為有多麽惡劣。
對此，邱于軒則澄清丈夫的南北貨生意，早在她從政之前就已經在做，公司業務都是獨立經營，所有標案也都經合法比價得標，有心人故意將她議員職權和丈夫的生意做不當聯結，並把南北貨的生意抹黑成統包，這完全不是事實也令人噁心。
邱于軒說，針對基進黨抹黑的部份，法院在今年三月就已經來文無罪簽結，她歷經二年，從廉政署、調查局各單位的漫長調查，「最後的簽結書寫明我沒有涉及任何的不法，總算還我清白」。
而關於監察院裁罰部份，僅係針對丈夫公司的「申報疏失」的行政罰，這部份公司已委任律師提起行政訴訟，正交由司法機關審理中；至於基進黨在選前兩個月故意冷飯熱炒，持續釋放假訊息誤導選民，已涉嫌意圖使人不當選，已委由律師收集資料準備提告。