桃園羽球場天花板完工一天就震塌 統包商瑞助營造回應了
台東18日下午14:44發生規模6.8強震，桃園市八德國民運動中心羽球館天花板瞬間崩塌，震出公共設施安危疑慮，經過鑑定，桃園市長鄭文燦今（20）日表示塌落主因是原天花板工程固定強度不足，統包的瑞助營造應負最大責任。對此，瑞助營造稍早發布聲明，稱第一時間已和市府單位前往視察，昨日也已展開最安全、高效的復原工作，造成社會大眾的擔憂深感抱歉，當虛心接受各界質疑，並願負起應負之責任絕不推諉。
桃園市長鄭文燦在今日桃園市議會備詢時表示，有關羽球場天花板檢定結果已在昨日出爐，造成塌落的主因為負責統包的瑞助營造，在設計跟施工時天花板固定強度不夠，3級地震造成掉落，次要原因才是救國團最近所做的燈光工程，因此判定是要由統包的瑞助營造負起責任。
對此，統包商瑞助營造發表聲明，稱9月18日發生天花板塌落事件，公司在第一時間以統包廠商身分陪同市府單位前往視察，並全力配合專業鑑定單位的勘查作業，19日旋即以最安全、有效率的方式展開復原工作。針對此事，瑞助營造當虛心接受各界質疑，並願負起應負之責任絕不推諉，對於因此造成社會大眾的擔憂，瑞助營造深表抱歉，也同時向桃園市政府團隊及受傷民眾致上最深的歉意。（編輯：林莞茜）