泰國通過延長簽證規定！台人10月起持落地簽將可待至30天
泰國疫情趨緩，自今年1月到8月超過378萬名國際旅客造訪泰國，當局為了刺激觀光業，同意延長多個國家和地區外國旅客免簽和持落地簽停留在泰國的期間，其中台灣旅客原先可以持落地簽停留15天，從今年10月起到明年3月將可延長至30天，而泰國政府也預估今年將可藉此吸引1000萬人次訪泰。
泰國疫情指揮中心於8月同意持落地簽的國際遊客延長停留泰國時間，提案提交至內閣會議討論后，今（20）泰國總理府副發言人戴蘇麗（Traisuree Taisaranakul）宣布同意相關提案。根據該提案，來自18個國家和地區的外國旅客，持落地簽訪泰將可從停留15天延長至30天，其中包含台灣、中國、印度、墨西哥、不丹、保加利亞等。
至於原先免簽證就可進入泰國的外國旅客，將從停留30天延長至45天，包含澳洲、奧地利、比利時、美國、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、日本等51個國家地區。
泰國旅遊局（TAT）評估此舉將使遊客平均旅遊開支由4.7萬泰銖增加至7.7萬泰銖。根據泰國官方統計，疫情前（2019年）訪泰國際旅客高達4000萬人次，觀光收入一年有1.91兆泰銖，當局期望2023年該國觀光收入能重返疫情前8成水準，亦即從國際旅客處收取觀光收入9700億泰銖至1.5兆泰銖。