獨／A-Lin扮醜演MV？巴大雄神曲暴紅 親揭女主角之謎
原住民歌手巴大雄昨（19）日發布新歌《可不可以放進去一下下就好》，遊走於禁忌尺度邊緣的歌詞和洗腦旋律，搭配復古懷舊的MV畫面，充滿惡搞趣味，讓人忍俊不禁，在社群平台瘋狂洗版，一夕之間瀏覽量突破21萬次，被封為「2022年度神曲」，連結尾出現的ＭＶ女主角「POLIN康」，也被認為是天生歌姬A-Lin，巴大雄的經紀公司也回應了！
巴大雄以《那位太太》、《三個爸爸》等詼諧歌曲，給人留下深刻印象，最新歌曲《可不可以放進去一下下就好》，則是描述愛上有夫之婦的心情，強調已婚者還是會有心動的感覺，但「逐漸母湯」的歌名讓網友笑到不行，在網路上相當火熱，巴大雄則謙稱：「還沒有走紅的實感，因為都沒有表演找上門」，希望能有更多演出邀請。
這支陽春的MV充滿懷舊氣息，在部落完成拍攝，花費約10萬元，最後露臉的女主角穿著亮眼的黃色碎花洋裝，嘴巴嚼著檳榔，頭上夾著鯊魚夾曬衣服，僅是回眸一笑就讓網友印象深刻，一眼認出是歌后A-Lin來客串。不過巴大雄的經紀公司澄清，巴大雄雖與A-Lin有私交，但「POLIN康」只是導演從隔壁部落找來的一位正妹，能沾到歌后的光非常榮幸，笑稱前兩支MV點閱率還沒這麼高，沒想到有女主角後暴紅，「下次想找個像阿妹的」。
結果，明星臉的意外讓MV暴紅，20日剛好是A-Lin的生日，粉絲紛紛在其臉書下留言開玩笑，還竄改她的維基百科，補充「擔任東南美娛樂旗下藝人巴大雄的MV女主角，歌曲名稱《可不可以放進去一下下就好》」，弄巧成拙的意外也算是格外驚喜，巴大雄同事回覆《NOWnews今日新聞》：「我們都被弄得霧煞煞，開始懷疑自己了」。