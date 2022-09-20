北一女神首公開愛車！合影「超帥特斯拉」：24歲買給自己

「北一女神」蔡瑞雪近年除了參與許多戲劇和電視節目演出外，也跨足網路界擔任YouTuber，至今頻道也有33萬多追蹤數，擄獲不少粉絲。而她時常透過IG分享生活點滴，今（20）日也在IG首度公開自己在24歲買的「特斯拉」，照片曝光後，立刻掀起熱議。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲「北一女神」蔡瑞雪首度公開她買給自己的特斯拉。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG）蔡瑞雪今日在IG發文，表示「來～ 上車吧！我載你，這台特斯拉是24歲買給自己的生日禮物，一轉眼兩年就快過去了，很帥的電光黑，你們覺得如何呢」，並分享多張與愛車的合照，只見她身穿灰色爆乳小可愛，從車內望向遠方，又或是側身靠在車子旁，看起來架勢十足。▲「北一女神」蔡瑞雪和愛車合照。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG）照片曝光後，立刻掀起熱議，「好帥～～～」、「太強了」、「超帥」、「真美，香車美女」、「帥欸，瑞雪之後拍個影片阿」、「人比車美」、「瑞雪好美」、「好看」、「帥翻天，適合」、「請載我」。（編輯：郭佩蓉）▲蔡瑞雪今（20）日首度公開自己在24歲買的「一台特斯拉」。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG）▲蔡瑞雪2014年高中時期參加《校花點點名》節目錄影，獲得「北一女神」稱號。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG）▲蔡瑞雪在遊艇上擺拍。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG）▲蔡瑞雪曬白皙美腿。（圖／翻攝蔡瑞雪IG）▲蔡瑞雪演藝事業被看好。（圖／蔡瑞雪IG）▲蔡瑞雪擁有「無雜質美顏」。（圖／蔡瑞雪臉書）F級辣模「戰袍級比基尼」只靠1條布！羞曝樓下看光光真相林襄E級爆乳內衣搭短裙！下秒跌坐沙發 走光畫面全洩出F級「真人版蛇姬」林采緹爆乳爬山！螞蟻腰中間挖洞辣翻I級女神爆乳跳「禹英禑舞」！畫面搖晃劇烈 23萬人暈爆