張穎穎醉播哭慘！自爆靠抖音賺2豪宅 汪小菲疑現身安慰
大S和歐巴具俊曄新婚恩愛，復出拍廣告也獲得粉絲推崇一如往常的美，反觀前夫汪小菲和小14歲新歡張穎穎，熱戀交往甜蜜蜜，卻未獲得網友祝福，經常遭受冷眼冷語，張穎穎今（20）日凌晨和閨密直播，喝醉後哭得梨花帶淚，澄清買房、買車都是直播賺錢買的，跟別人沒關係，撇清靠汪小菲上位，身旁還出現一名白衣男安慰她，疑似就是汪小菲。
據《新浪大文娛》報導，由於張穎穎曾被爆料以墮胎威脅男友，換得豪宅和名車，被網友評論「拿小孩換一套房子，真卑微」，她忍不住跳出來澄清，自曝26歲的她從未竄改學歷、年齡，儘管年紀輕輕，就靠抖音直播賺到兩棟房子，光是第一天直播就賺到8萬人民幣，當時做了一個半月是480萬人民幣，房子是自己買的。頂著一張素顏的她邊說邊哭，豪氣地說自己喝多了，就算被網友截圖也無所謂。
但她的解釋網友並不接受，依舊留言嗆她是小三，逼得她情緒崩盤，開始崩潰大哭，質問網友「為什麼一切都要我來承擔，我到底做錯了什麼？她僱水軍來罵我？讓我們沒辦法生活」，只是這個「她」指的是誰，張穎穎卻沒有說清楚。
儘管閨密勸她別想太多，張穎穎還是無法平復心情，最後，一名身穿白色T恤的男子突然出現，從後面霸氣將她摟入懷中，一邊安撫她「好啦，別哭了」，直播隨即結束，該男子雖未露臉，但大批網友從聲音、穿著推測，張穎穎跟汪小菲打得火熱，兩人應該已經同居，安慰她的暖男應該就是汪小菲。