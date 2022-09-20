合體Joeman評價鮮奶！女星怨「沒吃貴的」惹議 急做回應
女星陳艾熙曾是節目《大學生了沒》班底，因為外型亮眼、個性活潑，經常在社群平台上與網友互動，深受許多粉絲喜愛。日前陳艾熙也受邀上YouTuber Joman頻道「Joe是要對決S2」單元，評比多款市售鮮奶，當中陳艾熙開玩笑抱怨「看別人都吃貴的」，也引發討論。
陳艾熙受邀在節目中擔任評比鮮奶的來賓，她也表示自己從小就愛喝牛奶，出國也一定會去超市找牛奶來喝，他們透過盲測評比7款鮮奶的價格和品牌，也讓人相當驚豔，陳艾熙對鮮奶的研究和講評，不過節目快到了尾聲時，她就半開玩笑表示：「為什麼別人來都是吃和牛，我來就只是喝牛奶」、「也沒有到心情不好啦，可是我就會覺得說，我每一次看都一些很貴的。」讓Joeman直說「歹勢啦。」而一旁的工作人員痣作人也急緩頰：「來的那一集越平價，下一次就會有一個越奢的補回來。」
畫面播出後就引發網友討論表示：「一開始覺得還OK，應對進退都還算不錯，但後來開始抱怨沒吃到高級食材，心情不好什麼的之後就覺得不OK了」、「上人家節目，後面還抱怨兩次別人更奢，一次就算了，Joeman感覺很尷尬，要比較就不要來上阿，又不是到現場才知道要喝牛奶。」
對此，陳艾熙也在該影片下面幽默留言：「我現在是不是該把網路關掉了。」事實上她在影片開頭就表示來上節目超緊張，還說道：「希望你的粉絲們不要鞭太用力，我已經有做功課了，發現每個來賓都說，播出那一個禮拜他不要上網。」但還是有不少網友安慰表示：「不會啦～畫面好看，互動也不錯，講心得也能說出東西，這樣的表示很好了，這樣還能酸的留言就直接忽略吧」、「這集真棒，我也常喝鮮奶」、「艾熙介紹的很專業，今天衣服也很符合主題，很稱職啦，給艾熙一個讚。」