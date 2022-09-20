國慶焰火今晚試放 搭配空拍機及水舞逾千人到場圍觀驚呼

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陳宗彥說，慶籌會與嘉義縣政府、故宮南院在國慶前進行焰火試放，同時讓嘉義縣民知道10月10日晚上將在故宮南院舉辦國慶焰火，有別過去的國慶焰火，此次結合水舞、空拍機展演，通力合作結合幾個單位一起努力。在疫情後首度的國慶日，能在焰火上有不一樣的呈現，將台灣在國際上的努力呈現給國人，也呈現給世界各地對台灣友好的國家，展現台灣堅強的實力。
翁章梁表示，今天的焰火只是試放，但卻令人驚艷。透過今晚的試放也進一步確認空拍機與國慶焰火的搭配是否適當，包括交管、測試人群動向，對嘉義縣來說都是非常好的經驗，期待國慶日當天能完美呈現。
國慶日當天焰火晚會表演時間45分鐘，其中焰火施放長達30分鐘，除搭配絕美炫麗的水舞光雕，無人機展演還能看到嘉義阿里山雲海閃耀台灣、綻放全世界，絕對要讓現場的每一位遊客都不虛此行，記住這一夜嘉義的夜空如癡如醉。
文觀局提醒，為確保當天國家盛事能夠順利進行，避免民眾操作無人機不當墜落，且影響國慶焰火整體展演活動進行，現場嚴禁空拍機飛行拍攝，民眾均不得使用空拍機拍攝，若有違反，將運用空拍機攔截器干擾飛行，請民眾務必遵守當天活動規範，讓今年的國慶焰火能展現最完美的一面給國人。