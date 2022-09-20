國慶焰火今晚試放 搭配空拍機及水舞逾千人到場圍觀驚呼

2022 國慶焰火於今 (20) 晚 7 時 30 分在故宮南院院區外西側進行試放，結合水舞、空拍機共 30 分鐘的展演，吸引逾千名民眾圍觀。國慶籌備委員會秘書長陳宗彥與縣長翁章梁等人也到場欣賞煙火試放，可預期國慶日當晚的焰火秀，故宮南院周邊將湧入大批人潮。

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陳宗彥說，慶籌會與嘉義縣政府、故宮南院在國慶前進行焰火試放，同時讓嘉義縣民知道 10 月 10 日晚上將在故宮南院舉辦國慶焰火，有別過去的國慶焰火，此次結合水舞、空拍機展演，通力合作結合幾個單位一起努力。在疫情後首度的國慶日，能在焰火上有不一樣的呈現，將台灣在國際上的努力呈現給國人，也呈現給世界各地對台灣友好的國家，展現台灣堅強的實力。

翁章梁表示，今天的焰火只是試放，但卻令人驚艷。透過今晚的試放也進一步確認空拍機與國慶焰火的搭配是否適當，包括交管、測試人群動向，對嘉義縣來說都是非常好的經驗，期待國慶日當天能完美呈現。

國慶日當天焰火晚會表演時間 45 分鐘，其中焰火施放長達 30 分鐘，除搭配絕美炫麗的水舞光雕，無人機展演還能看到嘉義阿里山雲海閃耀台灣、綻放全世界，絕對要讓現場的每一位遊客都不虛此行，記住這一夜嘉義的夜空如癡如醉。

▲空拍機特別在918大地震後，在空中排出平安的字來撫慰民眾的心（圖／嘉義縣政府提供）

文觀局提醒，為確保當天國家盛事能夠順利進行，避免民眾操作無人機不當墜落，且影響國慶焰火整體展演活動進行，現場嚴禁空拍機飛行拍攝，民眾均不得使用空拍機拍攝，若有違反，將運用空拍機攔截器干擾飛行，請民眾務必遵守當天活動規範，讓今年的國慶焰火能展現最完美的一面給國人。