中職／小宋開箱繳好投　猛獅卻一瀉千里被桃猿打成病貓

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雖然宋文華今晚的直球球速不若以往，但3局的投球中只讓陳晨威以及成晉兩位猿隊打者各打出一支安打，雖然送出2次保送還有一次暴投，但都沒能形成大傷害，中職初登板有個好的開始。
第4局是今晚雙方的比賽轉捩點，前3局都沒得分的兩隊，4局上猛獅率先發難，郭阜林的滾地球造成桃猿游擊手楊晉豪失誤上壘後，林岱安再靠著場地不規則彈跳的幸運安打，形成一、三壘有跑者的情況，下一棒林靖凱的短打先送回三壘上的隊友，陳傑憲選到四壞保送後，洋砲羅薩補上安打將比數拉開到3比0。
但4局下半桃猿反攻，郭永維先靠著獅隊中外野手陳傑憲的接球失誤跑上二壘，之後猿隊靠著安打及四壞保送擠成滿壘，陳晨威先敲安追平，成晉的三壘安打將比分反超成4比3，5局下半梁家榮再用本季第3轟將比數拉開，從此猿隊不再落後笑到最後。
猿隊先發投手翁瑋均主投5局，雖然在第4局單局失3分，但都不是自責分，防禦率下降到3.00，並收下本場比賽勝投，同時也是本季首勝，而獅隊投手在宋文華退場後，換上的施子謙僅投0.2局，就被打3支安打送出2次保送失4分，雖然是因為隊友失誤所以全都非自責分，但依舊得吞下本季第3敗。
桃猿守護神豪勁今晚在第9局上場關門，也順利收尾成功，摘下本季第32次救援成功，追平去年陳韻文的救援成功次數，而他距離洋投米吉亞創下的洋將最多35次救援成功，也僅差3次就能追平。