轉涼了！全家推7大新品 辣醬鮪魚麵包、義美紅茶用吃的
後（23）日就是二十四節氣中的「秋分」，不僅代表秋季過了一半，這天過後氣溫開始逐漸降低，把握涼爽秋意外出走走最舒適。全家超商瞄準秋季出遊商機，推出7款全新食品，包含柚香油醋雞肉沙拉、雞蛋沙拉三明治、韓式辣醬鮪魚滿餡麵包、旺來金萱夾心土司、提拉米蘇泡芙，以及便利商店獨賣的義美錫蘭紅茶凍，多款輕食及甜點，因應民眾野餐需求。此外，鎖定消費者「秋季換妝」對於藥妝品的購物需求，即日起至10月19日在全家買指定商品，滿200元加送屈臣氏100元購物金。
把握涼爽天氣出遊，更要品嚐美味輕食，針對秋遊野餐，全家首推新品「柚香油醋雞肉沙拉」，以五色蔬食搭配雞肉絲與天使細麵，佐上韓國特調柚香油醋醬，口感酸甜，售價75元。新口味滿餡麵包也吹起韓風，全家今年秋天再以鮪魚入料，全新打造韓式辣醬鮪魚滿餡麵包（42元），柔軟麵包體包覆著馬鈴薯、黑胡椒及洋蔥拌成的鮪魚餡料，搭配特調韓式辣醬，口感甜辣濃郁，新品9月27日上市，搭配指定飲品享59元優惠組合價。
土司、三明治也是野餐必備輕食，夾心匠吐司新口味「旺來金萱」，以台農17號金鑽鳳梨熬製成的果醬，搭配香醇金萱茶奶霜，帶有輕甜果香及茶香，售價35元。大人小孩都愛的雞蛋沙拉三明治（42元），則將濃郁可口的沙拉醬與雞蛋完美融合，成為百吃不膩的經典口味。
食欲之秋少不了甜點，有便利商店「紅茶霸主」之稱的義美錫蘭紅茶，由於成分單純、口味順口等特色深受消費者喜愛，即日起變身茶凍在全家獨賣，使用100%錫蘭紅茶製成，口感Q彈爽口，搭配鮮奶、茶飲一同享用最對味，原價單入28元，即日起至10月4日特價兩件49元、四件89元。
此外，新品「提拉米蘇泡芙」內餡是提拉米蘇卡士達餡，搭配馬士卡邦鮮奶油製成，外層撒上可可粉，完美呈現提拉米蘇美味特色，整體風味層次鮮明，每個售價45元，搭配中杯以上咖啡，提拉米蘇泡芙再享半價；另外，卡士達奶霜半月燒內餡富含自然奶香與濃郁卡士達，滑順而不膩，每組兩入35元。
天氣轉涼，秋天正是露營好時機，萊爾富即起至10月18日和法國鬥牛犬品牌LAZY MARU合作，推出「秋楓露營趣」聯名加價購，包含野餐墊、露營椅、摺疊桌、摺疊推車、置物架等必備用具。聯名商品皆為預購，不限金額消費可用6.6折起加購，會員也可憑400 Hi點，最低加295元起入手，售完為止。