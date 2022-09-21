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佩甄哭訴偽單親！認了「家家有本難念的經」　小禎急陪伴

▲佩甄（右）和老公王祚軒經常秀恩愛。（圖／翻攝自李佩甄臉書）
▲佩甄（右）和老公王祚軒經常秀恩愛。（圖／翻攝自李佩甄臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-21 08:28:472022-09-21 08:42:11

「台灣好媳婦」佩甄與整型醫師王祚軒結婚14年，育有一雙兒女，原以為家庭幸福美滿，沒想到，佩甄昨（20日）凌晨開直播哭訴「不要都好像不見了一樣」、「我不知道我在等什麼」，傾吐老公長期出差，對她冷處理的婚姻辛酸。佩甄深夜更新粉專貼文，感謝外界一整天的關心，坦言「家家都有本難念的經」。

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▲佩甄和王祚軒結縭10多年，育有1子1女。（圖／翻攝自李佩甄臉書）
▲佩甄和王祚軒結縭10多年，育有1子1女。（圖／翻攝自李佩甄臉書）
▲佩甄分享全家福及到機場替老公送行的照片。（圖／佩甄臉書）
▲王祚軒（左）經常出差，佩甄獨守空閨的無奈積累已久。（圖／翻攝自李佩甄臉書）
佩甄PO出閨密小禎和女友人的合照，有了姊妹們的陪伴，照片中的她展露笑顏，配文寫下：「謝謝大家的關心！一時的心情～謝謝大家的陪伴，有你們真好！」接著不改搞笑本性，「家家都有本難念～但家家偏偏不念的經！」最後看似為10多年婚姻做結論，「人生短短幾個秋，好好愛吧！」

▲小禎（後中）和友人安撫佩甄的心情。（圖／翻攝自李佩甄臉書）
▲小禎（後中）和友人安撫佩甄的心情。（圖／翻攝自李佩甄臉書）
貼文一發布，獲得1.3萬名親友及網友按讚，李明川說「嘿呀～有事沒事喊一喊又沒差～重點是需要尬聊陪伴也可以喊我一下」，佩甄回「說好的要去你家喝一杯啊」，唐玲留言「開心看到妳恢復笑容」，黃小柔說「給妳愛」，侯昌明安慰：「沒事沒事，夫妻相處本來就需要智慧，我隨時都等你徵召～揮桿抓鳥啦！」

▲佩甄是演藝圈著名美魔女。（圖／李佩甄臉書）
▲佩甄情緒已經平復。（圖／翻攝自李佩甄臉書）
佩甄20日凌晨突然發文：「不要再問我，為什麼要把時間排這麼滿，因為我不想去想他為什麼沒時間陪我，就這樣。」不久後開直播暴哭，據《聯合新聞網》報導，佩甄坦言和老公吵架，原因是對方出差，答應要打電話給她卻爽約，才會一時情緒失控，上網討拍，夫妻倆講開後已經和好。（編輯：楊穎軒）


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