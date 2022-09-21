LINE免費貼圖5組必收！台積電大放送：連跨年祝賀都備好
每周更新LINE貼圖庫的時候又到了，雖然官方貼圖小舖只上架1組新貼圖，不過還有4組「隱藏版」可打包。台積電成立35周年，台積電職工福利委員會推出「安安寶寶LINE貼圖」，讓員工可轉發連結送給親友，一般人皆可無條件免費下載，多達16張圖案包含「我挺你、你hen棒、事事順心、聖誕快樂、新年快樂」，實用文字可一路用到年底。漢堡王9月「華堡日」出爐，特別的是本月除了免費吃華堡，9月22日至9月25日先在官網預訂，加送聯名LINE貼圖「愛吃漢堡王的美美」。
1、我愛安安寶寶正能量篇
下載條件：無條件免費下載
下載期限：2022年10月20日
使用天數：180天
2、LINE禮物 × 柴犬皮皮
下載條件：加入好友免費下載
下載期限：2022年10月14日
使用天數：90天
3、LINE購物護照★1G日常與教師節
下載條件：開通LINE購物護照
下載期限：2022年10月13日
使用天數：90天
4、LINE購物 夯話題×霸軒與小美
下載條件：加入好友免費下載
下載期限：2022年10月20日
使用天數：90天
5、愛吃漢堡王的美美
下載條件：9月22日至9月26日，以會員身分預訂、購買華堡系列套餐，或是9月22日至10月17日，以會員身分購買韓式泡菜系列及安格斯系列套餐、大餐，可獲得聯名LINE貼圖，送完為止。