彰化小兄妹沒水洗澡、三餐不繼 大批善心人士連夜暖捐款
彰化和美鎮一對就讀小五、小六的兄妹，父親親在去年離婚，由41歲的父親獨自扶養，而父親前（19）日因腸胃道出血而休克病逝，小兄妹家中被斷水斷電，沒錢繳學費、洗澡都成問題，連喪葬費也無著落，處境相當可憐。小兄妹遭遇的曝光後，湧入大批善心人士詢問捐款，還有民眾想要親自送物資到小兄妹家，社會處表示已由社工連結資源，提供急難救助金予以協助。
據了解，彰化這對小兄妹父母親去年離婚，當時媽媽就表示要「放棄小孩的撫養權」，也不願回來，兄妹和爸爸同住，三個人相依為命；未料獨力扶養兩個孩子的父親卻突然病倒，不但無法工作，9月8日因腸胃道出血休克住進加護病房，在前天病逝，現在兄妹由大伯照顧，但是大伯經濟狀況也不好，未來處境令人擔憂。
社會處表示，這對小兄妹與父親是政府長期關懷對象，是列冊的中低收入戶，已經多次協調斷水、斷電，最近半個月再因積欠水費被斷水，小孩都是提著桶子去加水站投幣取水，再拿回家加熱洗澡。
而對於各界善心人士想要幫忙，社會處表示，眾善款可捐至彰化縣社會救助金專戶，彰縣府將轉給小兄妹。彰化縣社會救助金專戶匯款方式如下，戶名為彰化縣社會救助金專戶 ，受款行為臺灣銀行彰化分行（代號0040163），帳號「933727-016-00208」，備註欄註明「指定捐款和美小兄妹」。匯款後，請將匯款收據傳真至04-7285856，或電知社會工作及救助科04-7532227楊社工師，並註明需開立捐款收據的抬頭人、連絡電話及住址，以便將開立的捐款收據寄達。（編輯：倪浩軒）