「戰學歷」讓論文抄襲爭議失焦 高虹安道歉：用詞不精準
民眾黨新竹市長參選人高虹安，昨天針對博士論文抄襲爭議，親上火線召開記者會說明，除了針對抄襲說法逐一反擊外，高虹安也反酸林智堅，直指自己「師大榜首、台大學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部」，也被外界質疑「戰學歷」，論文抄襲解釋瞬間失了焦。對此高虹安今（21）日上午也馬上透過錄製影片的方式，向中華大學鞠躬道歉，表示自己用詞不精確。
高虹安在20日上午的記者會上表示，自己今天從小到大，北一女、台大不說，師大也是榜首進去，「我們今天不是像什麼中華大學夜間部，然後才要去做台大碩士灌水。我們從頭到尾就是認認真真對待每一件事情，我覺得選舉也不要選到沒有人性。」不過高虹安的此番說法，也被外界直指在「戰學歷」，讓論文抄襲解釋頓時失了焦。
高虹安透過錄製影片的方式，表示自己在面對特定媒體抹黑我抄襲的時候，為了回應外界的質疑，所以陳述了自己過去的求學歷程，「但是在委屈、憤怒的情緒之下，我確實用了不精確的用語與方式，我在這裡要誠摯地跟大家說聲抱歉。」高虹安說，大家都以自己的學校、學位為榮，也在學業工作上認真以赴，希望讓學校以我們為榮。
高虹安語氣委婉地表示，中華大學有很多努力的學生與優秀的校友，但是自己用詞不精確，讓中華大學的老師及同學們有不舒服的感受，「我要再次誠懇地來向大家道歉，我也會很虛心地檢討改進，謝謝大家的建議，對不起。」