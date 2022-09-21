忘了LINE還有電腦版！偷轉老婆罵他對話被抓包 尪下場慘
台北一位陳姓男子，與妻子感情不睦，趁老婆睡覺時偷看她手機裡的Line對話，轉傳到自己帳號後再把轉傳資料刪除，以為神不知鬼不覺。但卻忘了Line還有電腦版，結果妻子用電腦登入時發現丈夫偷看自己對話還轉傳，氣得報警提告。一審判決陳男無罪，但最新二審逆轉，高等法院依無故取得、刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。
據了解，陳男與妻子感情不睦，且兩人為了財產分配有爭執，聽到老婆提起與岳父在討論匯款的事，所以動念在晚上趁妻子睡覺時，偷看她手機裡的Line帳號對話，結果發現老婆與岳父交談時大吐苦水，父女一起數落陳男的不是。
對話包括批評陳男「危險又無恥」、「無賴」、「多次重大出爾反爾，都是為了錢」等等，陳男將對話偷偷轉傳到自己帳號留存，然後刪除轉傳紀錄，但卻因為忘記Line還有電腦版，結果被老婆抓包提告。
陳男辯稱夫妻倆本來就同意查看彼此手機，且家中電腦也是共用，只是將對話紀錄轉傳到自己的Line帳號，並未外流，也沒有對妻子造成什麼損失。一審法官認為陳男說法有理，判決無罪。不過檢方提起上訴，高等法院二審時推翻一審看法，認為若如陳男所說夫妻倆本來就同意查看彼此手機，那他根本也不必轉傳老婆對話紀錄後再刪除，雖然夫妻倆並未明確互相告知不得查看對方手機，但陳男所為顯已破壞妻子對電磁紀錄的獨占性和完整使用利益。
高等法院依無故取得、刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄，判處陳男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）