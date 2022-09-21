蛻變的台中　幸福的城市

你想像中的幸福城市，是什麼樣的面貌？台中市長盧秀燕與市府團隊就任三年多以來，不僅在疫情期間盡全力守護台中，面對過去存在已久的棘手問題，也用最大的努力，以及最堅毅的態度，勇於處理、積極突破困境，讓台中這個家愈來愈好，也讓市民的幸福感更加倍增！





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為了加快台中各項重大建設的推動，盧市長秉持「開不了工要開工，完不了工要完工」的精神，與市府團隊這三年多來推動各項大大小小建設，包括「台中國際會展中心」、「台中綠美圖」以及「台中巨蛋」等三大指標性建設皆在盧市長任內有了突破性的成果，其中台中國際會展中心與台中綠美圖相繼在盧市長任內第一年陸續開工，如今工程已接近完工，而市民朋友期待許久的台中巨蛋，更將於今年下半年正式動工，打造台中第一個國際型的大型競技及表演娛樂場館。











其他重要建設還有「肉品市場原地轉型」的啟動，將打造轉型活化的生活示範區，並於今年4月正式動工「豬事圓滿公園」，踏出關鍵的第一步；以及陸續推動長春、大里、潭子、豐原、清水、北屯及太平等七座國民運動中心及烏日全民運動館，市府團隊更於今年4月啟用沙鹿兒童運動暨體適能中心，是全台第一座兒童專屬運動中心，提供市民更多優質的親子友善運動空間。











此外，這三年多以來，盧市長也陸續推動諸多重要交通建設，從捷運綠線通車，讓台中正式晉升為捷運城市，到「大智路打通」、「東豐快復工」、「市政路延伸」等重要道路的開闢以及「幹線公車六線齊發」、「公車進校園」等政策讓公車路網的更加完善，再結合分別於今年6月及9月正式開工的「大台中轉運中心」及「水湳轉運中心」，以及近期已啟用營運的「豐原轉運中心」，逐步透過這些重要交通建設的落實，讓台中更便捷、市民更便利。











為打造低碳永續的交通環境，臺中市政府除啟動市民限定「雙十公車」政策外，並積極推動電動公車，目前240輛是全國最多，還有提早達標新增1,000站的「iBike倍增計畫」，完善大眾運輸最後一哩路的綠色接駁。而市民朋友一直關心的空品議題，盧市長上任後便率領市府團隊推動「藍天白雲行動計畫」，在市府、各界與市民朋友的共同努力下，臺中今年截至8月的PM2.5平均濃度已降到每立方米12.8微克，不僅優於同期全國平均13.2微克，更創下中南部地區第一個符合空品標準的縣市。











幸福宜居的城市，是盧市府團隊努力的方向。盧市長就任的第一年便兌現承諾恢復老人健保補助，提升長輩福利，降低年輕人負擔，再加上全國最多的長照據點、六都最優補助的敬老愛心卡，以及預計今年底完成設置470處的社區照顧關懷據點與開設1,000多班的長青學苑等多元措施，讓每一位台中的長輩都能安心養老。











而為打造更友善的育兒環境，台中市政府也透過「公托公幼及親子館倍增」，讓公托由5家增加到24家，公幼增班數預計111學年度將累計達到214班，親子館也由原本的4家3倍增至12家，還有提前於110年達標5,508戶社會住宅的「台中好宅」，除盡全力減輕年輕家庭的生活負擔，並透過「青年事務諮詢委員會」直接聽取年輕人心聲，進而改進各項政策，逐步讓台中成為最幸福宜居的模範城市。





在盧市府團隊的努力下，台中，已經蛻變，不僅市民的幸福感倍增，對台中的認同感也倍增，台中不僅是一個城市，更是每位市民心目中最理想的「家」。(台中市政府研究發展考核委員會廣告)



