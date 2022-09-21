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地震躲「黃金三角」錯了！衝去開門更危險　醫教保命SOP

▲地震時若是在室內，不建議衝去開門，或者是往外跑。（示意圖／取自photo AC）
▲地震時若是在室內，不建議衝去開門，或者是往外跑。（示意圖／取自photo AC）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-09-21 10:44:37

地震、風災、水災是台灣最常見的三大天然災害，身處在台灣的大家，都應該對這些災害之應對熟悉，然而，這幾天的強震，卻讓急診科醫師翁梓華驚覺，民眾對於地震的應對，似乎還停留在錯誤的「黃金三角」（Triangle of Life），實際上強烈的地震，恐造成大型傢俱位移、倒地，對人體造成的輾壓傷（Crushing injury），反而容易成為致命關鍵，正確SOP應為趴下、掩護、穩住。

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▲地震別在尋找黃金三角，可能反而會有致命危險。（圖／《急診柯南．翁梓華醫師》授權提供）
▲地震別在尋找黃金三角，可能反而會有致命危險。（圖／《急診柯南．翁梓華醫師》授權提供）
翁梓華醫師表示，過去推廣地震時要趕緊找到黃金三角（Triangle of Life）的概念，是由加拿大專家庫普（Doug Copp）所提出，建議地震發生時要立即躲在「桌子、沙發、冰箱等等大型傢俱邊」，如果這時旁邊牆面倒塌，能藉此而創造出「黃金三角」增加生存機率。然而，近年來的論文皆指出黃金三角，會有大型傢俱位移、倒地的可能性，其造成的輾壓傷（Crushing injury），反而成為地震逃生時的致命關鍵。

▲遇到地震時的逃生SOP為趴下、掩護、穩住。（圖／《急診柯南．翁梓華醫師》授權提供）
▲遇到地震時的逃生SOP為趴下、掩護、穩住。（圖／《急診柯南．翁梓華醫師》授權提供）
而近年來越來越多的醫學論文研究指出，地震中最常見的傷亡來自於「建築物的倒塌」，其次是「被掉落物砸倒造成的受傷」，建築物的倒塌不在我們可控的範圍，但對於「可能被掉落物砸到造成傷害」，熟記「趴下、掩護、穩住」三要訣，被證實能被有效減少強震時的傷亡憾事：

（一） 趴下：面對強震是會讓人完全無法站立的！在強震震倒你之前，重心放低避免站不穩跌倒撞到重要器官造成的傷害會是第一個能保護自己的關鍵。

（二）掩護：掉落物造成的頭頸部外傷是地震傷害的致命，透過爬行快速尋找頭頸部的掩護，會是能保護自己的第二關鍵，如果真的找不到掩體，則可以用肢體作為頭頸部的保護。

（三）穩住：在地震平息之前，用手抓住掩體，讓身體處在保護掩體的底下，這時記得要隨時注意掩體是否能完整保護著身體，如果可以適時的調整讓身體能被完整保護

▲地震時嘗試跑出屋外、衝去開門等，都是增加危險的錯誤行為。（圖／《急診柯南．翁梓華醫師》授權提供）
▲地震時嘗試跑出屋外、衝去開門等，都是增加危險的錯誤行為。（圖／《急診柯南．翁梓華醫師》授權提供）
除了上述保命三法則外，翁梓華醫師也提出幾個常見的錯誤行為，叮囑民眾遇到地震時，要注意以下4點：

（一）別衝去開門：現代的建築中，門已經不是建築物中最堅固的架構「鋼骨才是」，衝去開門只會增加自己被掉落物砸中的機會，同時如果門都會因為地震而變形，樓梯間也大多早就變形而難以逃生

（二）如果人在室內，就留在室內：根據統計顯示，留在室內，比起嘗試跑出屋外造成的跌倒、被掉落物砸傷，更為安全

（三） 如果人在室外，就留在室外：就地找空曠的地方就地尋找掩護，切記不要找高牆、建築物作為掩護，掉落下來的東西，可能瞬間要命！

（四）如果在開車，請停妥並且待在車上：汽車上市前都需要做安全撞擊測試，算是相當不錯的掩體。

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