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疫苗採購70億價差？國民黨團赴北檢　控陳時中涉瀆職

▲從左至右依序為立委葉毓蘭、李德維、洪孟楷21日前往台北地檢署，按鈴告發前衛福部長陳時中涉嫌瀆職（圖／記者潘千詩攝，2022.09.21）
▲從左至右依序為立委葉毓蘭、李德維、洪孟楷21日前往台北地檢署，按鈴告發前衛福部長陳時中涉嫌瀆職（圖／記者潘千詩攝，2022.09.21）

記者潘千詩／台北報導

2022-09-21 10:40:432022-09-21 10:46:28

去年疫情在國內爆發，疫苗採購至今仍遭外界質疑不公開透明，甚至有高達70億元的價差，國民黨團書記長李德維、副書記長洪孟楷、立委葉毓蘭為了疫苗採購，今（21）日上午前往台北地檢署按鈴告發前衛福部長、民進黨籍台北市長參選人陳時中涉嫌瀆職。洪孟楷說，今天書狀的告發人具名是國民黨團書記長李德維，代表40位國民黨團的成員，用立法院國民黨團名義，對被告陳時中提出瀆職告訴。

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洪孟楷表示，過去疫情嚴峻時，疫苗採購沒辦法超前部署，連疫情嚴峻時，要購買疫苗還被「一卡再卡」，從2020年10月傳出，有公司能代理BNT疫苗，到後來無疾而終，2021年5月三級警戒爆發，有民間企業要協助購買疫苗，卻被3管、5管持續地擋，直到同年6月與總統蔡英文見面後才能妥速放行。

洪說，4次疫情紓困經費，立法院都以最快速度、不分朝野來核准8400億元給行政單位使用，但卻看到疫苗採購、疫苗準備上都遲遲沒有做好準備；去年有逾1000多人確診死亡，今年更高達上萬名國人確診死亡，這中間到底出了什麼問題？去年12月，即便陳時中說，有提供採購合約，但很遺憾都是遮掩過的黑箱合約，用「黑筆、黑字」把內容塗起來，不讓國人看見，最基本的單劑疫苗採購價錢多少，遲遲沒有告訴國人，憑什麼行政機關用國人納稅錢，卻不肯告訴國人單劑疫苗要多少錢？

▲從左至右依序為立委葉毓蘭、李德維、洪孟楷21日前往台北地檢署，按鈴告發前衛福部長陳時中涉嫌瀆職（圖／記者潘千詩攝，2022.09.21）
▲從左至右依序為立委葉毓蘭、李德維、洪孟楷21日前往台北地檢署，按鈴告發前衛福部長陳時中涉嫌瀆職（圖／記者潘千詩攝，2022.09.21）
李德維表示，這2天，國人關心相關疫苗採購是否有高達70億以上新台幣的價差，而價差到底去哪裡？所有公文、合約都被歸類成機密，立委蔣萬安也說他當初在衛環委員會看合約時，裡面有所謂的「除外條款」，其中2個重要單位，一個就是我們的司法單位及立法院，但是陳時中並沒有提供給立法院衛環委員會及所有委員沒有塗黑的資料。

洪孟楷強調，今天並不是一個政治動作或是選舉動作，而是針對疫情已經兩年多，預算的使用遲遲沒辦法讓大家看到，以及當初有沒有公務人員涉嫌瀆職、有沒有人擋疫苗、還有2、3個禮拜前慈善機構「慈濟」有出來講過去那一年採購疫苗歷經的心路歷程，這些都是媒體報導、大家都知道的事實，「真相只有一個」，希望檢調能動起來，給國人一個交代。

▲為了因應武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心召開記者會發布最新情況。圖為中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（示意圖／記者呂烱昌拍攝109.2.6）
▲圖為前衛福部長、目前為民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／NOWnews資料照，記者呂烱昌拍攝）

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