疫苗採購70億價差？國民黨團赴北檢　控陳時中涉瀆職

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洪說，4次疫情紓困經費，立法院都以最快速度、不分朝野來核准8400億元給行政單位使用，但卻看到疫苗採購、疫苗準備上都遲遲沒有做好準備；去年有逾1000多人確診死亡，今年更高達上萬名國人確診死亡，這中間到底出了什麼問題？去年12月，即便陳時中說，有提供採購合約，但很遺憾都是遮掩過的黑箱合約，用「黑筆、黑字」把內容塗起來，不讓國人看見，最基本的單劑疫苗採購價錢多少，遲遲沒有告訴國人，憑什麼行政機關用國人納稅錢，卻不肯告訴國人單劑疫苗要多少錢？
李德維表示，這2天，國人關心相關疫苗採購是否有高達70億以上新台幣的價差，而價差到底去哪裡？所有公文、合約都被歸類成機密，立委蔣萬安也說他當初在衛環委員會看合約時，裡面有所謂的「除外條款」，其中2個重要單位，一個就是我們的司法單位及立法院，但是陳時中並沒有提供給立法院衛環委員會及所有委員沒有塗黑的資料。
洪孟楷強調，今天並不是一個政治動作或是選舉動作，而是針對疫情已經兩年多，預算的使用遲遲沒辦法讓大家看到，以及當初有沒有公務人員涉嫌瀆職、有沒有人擋疫苗、還有2、3個禮拜前慈善機構「慈濟」有出來講過去那一年採購疫苗歷經的心路歷程，這些都是媒體報導、大家都知道的事實，「真相只有一個」，希望檢調能動起來，給國人一個交代。