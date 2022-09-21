短影音正夯逼YouTube出招！明年起Shorts創作者可開分潤
根據 YouTube統計，台灣年收入超過 10 萬的頻道，與前一年同期相比成長了 20%，隨著短影音的流行，讓YouTube也開始出招吸引更多創作者加入，YouTube 今(21)日宣布將於 2023 年放寬合作夥伴計畫資格限制，並推出全新營利功能，讓 Shorts 影片的創作者開始可以獲得廣告分潤，2023 年初開始Shorts頻道擁有 1,000 名以上訂閱者，且Shorts 影片在 90 天內累積超過 1,000 萬次觀看的創作者，便可申請。
2023 年初開始，只要Shorts頻道擁有 1,000 名以上訂閱者，且所製作的 Shorts 影片在 90 天內累積超過 1,000 萬次觀看的創作者，便可申請成為合作夥伴；而所有符合資格能透過在 Shorts 動態之間播放的廣告賺取分潤。此外，YouTube 也預計於明年推出 Shorts 專用的 Beta 版超級感謝，觀眾能藉由這項功能對喜歡的短影音表示讚賞，創作者也可透過超級感謝裡的醒目留言與粉絲互動，並藉粉絲贊助營利功能在平台上賺取收益。
此外，粉絲贊助也逐漸為台灣創作者帶來具體收益，根據官方統計，截至 2021 年 6 月，台灣有超過 20 萬名觀眾在 YouTube 購買了至少一個超級留言或超級貼紙，比前一年增長超過 250%；而台灣創作者啟用頻道會員所獲得的收入，也比前一年增加了 3 倍以上。未來門檻更低開放超級感謝、超級留言和超級貼圖、頻道會員等粉絲贊助功能。
YouTube同步推出全新的「創作者音樂」新功能，讓創作者可從持續更新、擴增的音樂庫中，輕鬆挑選要在長影片裡使用的歌曲，並以實惠的價格購買高音質歌曲的授權。使用了這些音樂的影片，收益分潤也將比照不含音樂的內容進行計算；創作者若不想提前購買授權，也可在使用歌曲後，再與相關藝人或版權擁有者分享利潤。預計將於 2023 年開放至更多國家與地區。