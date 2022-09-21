2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

教育政見聚焦2面向　陳時中：不再標準化、要因材施教

▲陳時中今日公布教育政見，主要訴求「鞏固教學根基」、「培植創新教育」2大面向。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.21）
▲陳時中今日公布教育政見，主要訴求「鞏固教學根基」、「培植創新教育」2大面向。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.21）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-21 10:35:39

民進黨台北市長參選人陳時中今（21）日於競選總部召開「鞏固根基 培植創新」教育政見公佈記者會，由陳時中、政策召集人管碧玲、台大教授陳東升等人一同說明教育政見。陳時中表示，此次提出教育政見分為「鞏固教學根基」、「培植創新教育」2大方面，現有的好政策會延續並鞏固，也要把現缺乏的部分努力推動，另外每一個學生都很重要，即使會有許多花費，但特教仍不能被忽略。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中競選辦公室今日召開「鞏固根基 培植創新」教育政見公佈記者會，陳時中與陳東升等人在會中先後說明教育政見內容。陳時中表示，以前教育目標是要會讀書，現在則是多面向的教育，要學習才藝、不同語言、數位，還要注重身心靈發展，讓學生快樂長大。他說，教育在進步，不像以前是標準化，現在要因材施教，讓每個人能力發揮到最大。

在「鞏固教學根基」部分，陳時中承諾，國中小師資足額聘用，提升教學品質，要降低代理教師比率到符合法規的8%以下，並增補行政人力，減輕教師負擔；由教育局規劃並共聘足夠的開課師資，以符合108課綱多元教學支援；為提升幼教品質，未來市府將逐年增編經費補助幼兒園降低師生比，4年內達致100所幼兒園調降師生比至1比12。

陳時中也表示，由於台北市技術型高中畢業生接近9成仍以升學為主，應改善技職體系學用落差，配合108課綱，鼓勵高中高職開放雙向選修課程，並獎勵產業提供高職學生及畢業生職場體驗及實習機會，也要擴大開辦就業導向課程專班、獎勵產業攜手合作計畫。

在「培植創新教育」方面，陳時中表示，由於台北市已有多處創業基地、文創園區、非營利組織聚落，但缺乏專為教育而設之園區空間，市府應該要營造創新教育體驗場域，設置「多元創新教育園區」，研編跨階段實驗教育銜接設計，補助開辦學生各類體驗社團活動。

陳時中也表示，要強化數位學習環境，提升數位素養，也要深化英語多元沉浸式學習環境，協調國際青年巡遊各校，招募雙語師資遠距直播教學，提供未能開設雙語課程學校教學服務，適度解決師資問題；另外市府也要擴大國際交換生比例，締結夥伴班級，並擴大辦理英語夏令營，提供學習不利學生免費及均質之學習機會。

陳時中也說，台北市的每一個學生都很重要，所以即使會有許多花費，但特教仍不能被忽略。他表示，未來市府要健全支持特殊學習需求學生系統，充足助理員補助數額，提高專業陪伴時數，也要引進業師協同教學，提升特殊需求學生就業技能，並強化數位學習扶助服務，協助學習不利學生

另外，陳團隊也提及，教育政見是在「校園心理健康促進」、「增加公共化2歲專班」、「規劃通學巷與青少年專屬空間」、「推動在校安親」等面向上為基礎，提出精進與改善的方向。

今日記者會包含台北市家長會長團體聯盟理事長黃明德、全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱、樂學領袖教育平台協會理事長徐巨龍、陳時中競選總幹事吳思瑤、發言人林楚茵、黨籍議員劉耀仁、李建昌、陳賢蔚、江志銘、議員參選人王孝維、林延鳳、趙怡翔、洪婉臻、何孟樺、吳郁瑾等人都到場。

市府助選黃珊珊？簡舒培爆：為攻擊陳時中、科長假日停休

合體唱歌爭選票？高嘉瑜稱「歌聲交給我」逗笑陳時中

批黃珊珊「未看政見」不可取　陳時中再點蔣萬安3個不足

黃珊珊、李鴻源談防災型都更　陳時中辦公室斥：大錯特錯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀