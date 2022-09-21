教育政見聚焦2面向　陳時中：不再標準化、要因材施教

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在「鞏固教學根基」部分，陳時中承諾，國中小師資足額聘用，提升教學品質，要降低代理教師比率到符合法規的8%以下，並增補行政人力，減輕教師負擔；由教育局規劃並共聘足夠的開課師資，以符合108課綱多元教學支援；為提升幼教品質，未來市府將逐年增編經費補助幼兒園降低師生比，4年內達致100所幼兒園調降師生比至1比12。
陳時中也表示，由於台北市技術型高中畢業生接近9成仍以升學為主，應改善技職體系學用落差，配合108課綱，鼓勵高中高職開放雙向選修課程，並獎勵產業提供高職學生及畢業生職場體驗及實習機會，也要擴大開辦就業導向課程專班、獎勵產業攜手合作計畫。
在「培植創新教育」方面，陳時中表示，由於台北市已有多處創業基地、文創園區、非營利組織聚落，但缺乏專為教育而設之園區空間，市府應該要營造創新教育體驗場域，設置「多元創新教育園區」，研編跨階段實驗教育銜接設計，補助開辦學生各類體驗社團活動。
陳時中也表示，要強化數位學習環境，提升數位素養，也要深化英語多元沉浸式學習環境，協調國際青年巡遊各校，招募雙語師資遠距直播教學，提供未能開設雙語課程學校教學服務，適度解決師資問題；另外市府也要擴大國際交換生比例，締結夥伴班級，並擴大辦理英語夏令營，提供學習不利學生免費及均質之學習機會。
陳時中也說，台北市的每一個學生都很重要，所以即使會有許多花費，但特教仍不能被忽略。他表示，未來市府要健全支持特殊學習需求學生系統，充足助理員補助數額，提高專業陪伴時數，也要引進業師協同教學，提升特殊需求學生就業技能，並強化數位學習扶助服務，協助學習不利學生
另外，陳團隊也提及，教育政見是在「校園心理健康促進」、「增加公共化2歲專班」、「規劃通學巷與青少年專屬空間」、「推動在校安親」等面向上為基礎，提出精進與改善的方向。
今日記者會包含台北市家長會長團體聯盟理事長黃明德、全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱、樂學領袖教育平台協會理事長徐巨龍、陳時中競選總幹事吳思瑤、發言人林楚茵、黨籍議員劉耀仁、李建昌、陳賢蔚、江志銘、議員參選人王孝維、林延鳳、趙怡翔、洪婉臻、何孟樺、吳郁瑾等人都到場。