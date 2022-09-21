Gogoro VIVA MIX野巡者亮相！一鍵切換3模式 限量200台
▲Gogoro 推出 VIVA MIX SUPERFAST ESC 野巡者限量版，提供「公路」、「混合」和「泥地」3種行車模式，騎士可透過手機或車載按鍵做模式切換。（圖/gogoro提供）
台灣有機車王國之稱，每到上下班尖峰時段，總能看見街道塞滿車潮，路邊停車格也總是被塞滿，而為了滿足消費者求新求變的需求，各大機車品牌都使出渾身解術研發新車款，其中電動車Gogoro也不例外，繼2018年發表符合道路越野需求的Gogoro S2 Adventure Tour Edition車款後，昨（20）日再推出 Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC 野巡者限量版，提供「公路」、「混合」和「泥地」3種行車模式，騎士可透過手機或車載按鍵做模式切換，一鍵即可完成，限量發售200台，購車即享政府最高補助3萬2049元，最低入手價為6萬2931元。
Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC 野巡者限量版，其設計理念為打造「都會風」與「休閒風」兼備的跨界輕越野風格車款，搭載全新跨地形動態行車模式，提供「公路」、「混合」和「泥地」3種行車模式，透過不同模式的切換，適度調配動力輸出，因應萬變的路況；騎士可透過手機或車載按鍵做模式切換，一鍵即可完成。動力系統部份可輸出最高 7.2 kW 馬達驅動力，搭配 FLO DRIVE皮帶傳動系統、輕量化鋁合金輪圈、雙活塞卡鉗加上 SBS 同步煞車系統，有效發揮均衡地運動性能。 此外時，野巡者搭載 Gogoro 獨有的最新智慧車輛科技，包括 iQ System智慧鑰匙卡、過彎感應方向燈、倒數計時自動上鎖、燈光延遲熄滅時間、定時靜音模式、可調整電能回充強度、智慧感應解鎖控制、雙重防盜鎖、雨天智慧模式、一踢即行快速啟動、賽道碼錶模式等先進智慧功能，團隊更特別開發兩款白天與夜晚山林鷹梟的專屬音效，「沙漠鷹」擁有老鷹、蟋蟀與溪流等的長嘯穿透雲霄音效，「黑夜梟」則擁有貓頭鷹、青蛙和營火等萬籟暗語間的音效，希望伴隨騎士貼近自然嚮往自由的心靈。 ▲騎士可透過手機或車載按鍵做模式切換，一鍵即可完成。（圖/gogoro提供）
顏色和外形上，野巡者提供「沙漠鷹」和「黑夜梟」兩種車色，搭配搶眼的消光霧黑套件，包括頭燈飾桿、鐵焊前置物架和硬派側面板置物架，在功能擴充和裝載上更加便利，防砂石側把護弓和防刮後視鏡，能在不同地形提供安全防護；再搭配10吋全天候跨地形性能胎，從容應付各式各樣的環境。購車價格部分，以桃園市為例，只要符合政府汰購補助資格，可享政府最高補助新台幣27300元，桃園青年再享限時加碼原車價5%補助，扣除政府補助後汰舊換新，Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC野巡者最低入手價只要新台幣6萬2931元，本身限量發售200台，在11月30日前購入還加贈Snow Peak鈦金屬單層杯。
▲野巡者提供「沙漠鷹」和「黑夜梟」兩種車色，整體給人野性、粗獷又低調的感覺。（圖/gogoro提供）