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國慶大會4紀念品首度亮相！「台灣製」保溫杯好吸睛

▲111年國慶大會紀念品首度亮相，包含帽子、徽章、保溫杯與口罩。（圖／內政部提供）
▲111年國慶大會紀念品首度亮相，包含帽子、徽章、保溫杯與口罩。（圖／內政部提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-09-21 11:09:482022-09-21 11:26:40

民國111年國慶大會將在10月10日登場，國慶籌備委員會今（21）日首度公開禮賓紀念品，共有貴賓帽、徽章、口罩與保溫杯等4個品項，並同時釋出20個名額，提供未到場參與民眾線上抽獎。

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今年國慶大會主題是「守土衛國、你我同行」，9月7日至9月13日期間，開放1000名18歲並持中華民國身分證民眾，線上報名到場觀禮。當日出席活動民眾，需攜帶身分證配戴觀禮證才可入場，並可拿到紀念品留念。慶籌會目前已陸續以簡訊、信箱通知中籤民眾。

慶籌會今舉行記者會，首次公開111年國慶大會禮賓紀念品，品項包括貴賓帽、徽章、限定口罩與台灣製保溫杯，提供給每名受邀參加貴賓。此外，慶籌會這次也特別釋出20個名額，提供給未參加大會民眾。關於抽獎辦法，民眾只要追蹤「中華民國讚國慶」臉書粉專、回答問題、公開分享活動貼文並標記2名朋友，就有機會拿到紀念品。

▲國慶籌備委員會今開記者會，首度公開111年國慶大會紀念品。（翻攝內政部）
▲國慶籌備委員會今開記者會，首度公開111年國慶大會紀念品。（圖／內政部提供）
針對這次紀念品設計概念，陳宗彥表示，國慶貴賓帽特別將國慶主視覺圖騰、台灣本島最東三貂角燈塔、最西國聖燈塔、最南鵝鑾鼻燈塔、最北富貴角燈塔的圖像及其經緯度，以電繡方式呈現；今年獨家推出的環保不鏽鋼保溫杯，則選用獲德國IF、日本Good Design等設計獎的台灣在地廠商，融入今年國慶主視覺設計元素。

去年國慶大會以「防疫禮品2.0」為概念，紀念品多以防疫相關用品居多，包含防疫噴瓶、口罩與口罩掛繩，甚至國慶大會人數縮減為6000人，今年則再度放寬至1萬人參與。陳宗彥說明，現在全球疫情與國內狀況都恢復到正常生活，防疫條件也與過往不同，但防疫措施還是依照指揮中心規定執行。

出席外賓是否已敲定？陳宗彥說，外交部正陸續邀請中，名單也陸續確認中，皆會配合外交部規劃。至於估算紀念品成本？陳宗彥說，估算約600多元，但只論不鏽鋼保溫杯，台灣設計、台灣製造光市售價格，可能就超過。

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