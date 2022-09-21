國慶大會4紀念品首度亮相！「台灣製」保溫杯好吸睛

我是廣告 請繼續往下閱讀
慶籌會今舉行記者會，首次公開111年國慶大會禮賓紀念品，品項包括貴賓帽、徽章、限定口罩與台灣製保溫杯，提供給每名受邀參加貴賓。此外，慶籌會這次也特別釋出20個名額，提供給未參加大會民眾。關於抽獎辦法，民眾只要追蹤「中華民國讚國慶」臉書粉專、回答問題、公開分享活動貼文並標記2名朋友，就有機會拿到紀念品。
針對這次紀念品設計概念，陳宗彥表示，國慶貴賓帽特別將國慶主視覺圖騰、台灣本島最東三貂角燈塔、最西國聖燈塔、最南鵝鑾鼻燈塔、最北富貴角燈塔的圖像及其經緯度，以電繡方式呈現；今年獨家推出的環保不鏽鋼保溫杯，則選用獲德國IF、日本Good Design等設計獎的台灣在地廠商，融入今年國慶主視覺設計元素。
去年國慶大會以「防疫禮品2.0」為概念，紀念品多以防疫相關用品居多，包含防疫噴瓶、口罩與口罩掛繩，甚至國慶大會人數縮減為6000人，今年則再度放寬至1萬人參與。陳宗彥說明，現在全球疫情與國內狀況都恢復到正常生活，防疫條件也與過往不同，但防疫措施還是依照指揮中心規定執行。
出席外賓是否已敲定？陳宗彥說，外交部正陸續邀請中，名單也陸續確認中，皆會配合外交部規劃。至於估算紀念品成本？陳宗彥說，估算約600多元，但只論不鏽鋼保溫杯，台灣設計、台灣製造光市售價格，可能就超過。