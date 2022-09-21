批侯友宜無力又分心 林佳龍：籃球賽下半場衝刺逆轉勝
民進黨新北市候選人林佳龍今（21）日上午前往新莊地藏庵參香，受訪時表示從接受徵召參選新北市長，到現在就像是打籃球賽要進入下半場，批評對手新北市長侯友宜在雜誌城市競爭力與施政滿意度調查都在退步，原因就是無力跟分心，強調相信隨著選戰節奏，團隊充滿很高的士氣，會全力最後衝刺，在下半場結束時逆轉勝。
林佳龍表示，從最近天下跟遠見雜誌的城市競爭力與施政滿意度調查中，可以發現新北市在退步；指出城市的競爭不進則退，以這次調查新北市各項指標都吊車尾，侯市長個人施政滿意度也連續3年下降到今年第9名，治安跟交通還有防災都掉到後段班，探討新北市升格12年、預算加倍，但為什麼新北會退步，主要原因就是侯市長「無力」跟「分心」。
林佳龍進一步指出，「無力」是侯市府已經執政12年，後繼無力，前人建設收成完後就看不到沒有大的建設，前瞻建設中央大金額投入，地方並沒有提出新的大建設，所以就逐漸退步；「無心」則是侯市長說要「好好做事」，但心裡卻志在2024大位，無力又分心自然市政就會空轉，也不跟社會對話溝通，都是用應付字眼說要好好做事、專心市政，無法產生監督求進步，所以從最近調查中顯示，城市競爭力已經被其他城市追趕過去，新北需要大翻新，中央地方一條心，希望這次選舉對於新北市政府能真的升格又升級。
林佳龍最後強調，新北市是艱困選區，現在就像籃球賽上半場第二節快要結束，隨著選戰節奏，現在是中場休息進入到下半場，我們團隊跟市議員參選人組成的球隊都充滿很高的士氣，相信最後衝刺，在下半場結束時就可以逆轉勝。