一帶一路反噬！中國問題債款爆增3倍　外匯存底岌岌可危

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美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）預估，雖然在2019年，中國就利息豁免和其他貸款條件重啟9項談判，但這一數字在2020年和2021年分別躍升至21起和19起。但在2020年以及2021年談判涉及的總額為520億美元，是前兩年期間160億美元的3倍之多。
根據國際貨幣基金組織數據，新興國家或發展中國家的外匯儲備在2021年12月至2022年6月期間下降了約5%，這是大約6年來最大的6個月跌幅。
包括世界銀行經濟學家霍恩（Sebastian Horn）等專家在4月份的一份報告中估計，中國60%的海外貸款現在流向了處於債務危機的國家，而2010年這一比例僅為5%。
野村綜合研究所經濟學家木內登英（Takahide Kiuchi）8月時曾提出一份報告警示，指出奈及利亞、埃及、土耳其和迦納等國家的外匯儲備不斷減少，從而增加了貨幣危機的風險。這些國家全部從中國獲得貸款。
截至8月底，中國外匯存底用於向海外提供貸款的總額達3.1兆美元，但實際上，這也包括了像發展中國家和其他流動性不足的國家提供的貸款，如果這些債務繼續惡化，中國的外匯儲備也可能迅速縮水。
中國正在縮減其龐大的貸款計畫，根據世界銀行數據顯示，2020年北京對中低收入國家的新增貸款僅為139億美元，較2018年的創紀錄高位下降了58%。截至2020年底，該國的貸款餘額為1704億美元，年增僅2%。
詹氏資訊集團估計，中國在2022年前七個月僅提供了2筆超過10億美元的貸款，遠低於2021年的8筆。三井物產全球戰略研究所的鈴木裕介（Yusuke Suzuki）表示，「隨著經濟放緩，中國已將經重心轉向內需，未來貸款不太可能大幅增加。」
但中國仍有兩個頭痛的債務國，一是巴基斯坦，中國為了在地緣政治上制衡印度，在巴基斯坦借出大量資金，報導指出，目前仍有233億美元的債務餘額，但巴基斯坦經濟正在崩潰，將其推上可能違約的邊緣。
另一個債務國則是俄羅斯，神戶大學教授梶谷懷指出，中國貸款給俄羅斯的資金也很可能會因為西方的制裁而難以償還。
報導最後警告，中國可能引爆債務違約的骨牌效應。