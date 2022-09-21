提「永續台北」政策　黃珊珊：設置10億元氣候轉型基金

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黃珊珊強調，目標是讓台北市在2030年減排40％；2040年達到減排65％，最後在2050年達到零碳排的最終目的。而在推動淨零碳排的過程中，也必須兼顧公平正義。對於弱勢勞工及規模較小、難以在短時間大幅減碳的中小企業，必須給予適當輔導及補助轉型；因此未來台北市政府預計籌措10億元經費設置《氣候轉型基金》，專款專用於因受到變革當中，影響較為鉅大的民眾、企業及勞工，透過獎勵及補助等措施，讓企業可減輕相關成本，甚至透過扶植零碳創新產業。
至於共融交通的部分，黃珊珊直言，會延續現階段北市府對於「共享、綠能、安全、e化」的政策基礎，再精進提出「共融交通治理」的概念，以推動綠運輸來實現淨零碳排的「環境共融」為核心，再延伸至以道路使用規劃為主的「空間共融」，以及兼顧不同用路族群與關心弱勢「行」的基本權利的「族群共融」，最後則是關注跨縣市交通需求的「城際共融」。
最後針對能源自主，黃珊珊提到，2050淨零碳排的另一項大計畫就是將全市垃圾焚化廠轉型為發電效率25％以上的生質能源電廠，並建置儲能設備與系統改善供電不穩定的問題，希望藉由生質電廠和儲能設備的建置，達到部分能源自主的目標，另外擴大智慧電網計畫來打造虛擬電廠服務機制來提高能源效率，原本的垃圾焚化廠區也增加焚化底渣分選廠、焚化飛灰水洗廠及資源回收細分類場，統合為綠能循環園區。