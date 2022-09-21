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提「永續台北」政策　黃珊珊：設置10億元氣候轉型基金

▲台北市長參選人黃珊珊21日召開第四場政策記者會，以「永續台北」為主軸提出有關淨零碳排的相關政見。（圖／記者丁上程攝，2022.09.21）
▲台北市長參選人黃珊珊21日召開第四場政策記者會，以「永續台北」為主軸提出有關淨零碳排的相關政見。（圖／記者丁上程攝，2022.09.21）

記者丁上程／台北報導

2022-09-21 11:33:042022-09-21 11:33:53

台北市長參選人黃珊珊今（21）日上午召開第四場政策記者會，主軸為「永續台北」，內容主要是針對淨零碳排、共融交通、能源自主等相關政策。黃珊珊表示，現在的台北市政府率先全國，提出《台北市2050淨零行動白皮書》，將來要進一步依運輸、住商、廢棄物、農林四大部門分別加速規劃減碳政策。黃珊珊在記者會中也直言，未來將籌措10億元經費設置《氣候轉型基金》，除了獎助願意響應的企業外，並補助因零碳排而受到劇烈影響的中小企業與民眾。

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黃珊珊表示，為了執行淨零碳排相關計畫，將會依運輸、住商、廢棄物、農林四大部門分別加速規劃減碳政策。運輸部門提出共融交通治理的概念來建構完整的環境、空間、族群和城際共融，同時大力推廣綠色運具；住商部門以汰換耗能設備為主軸，持續降低建築能源使用；廢棄物部門更預計將焚化廠轉型為生質能源發電廠及儲能設備達到部分能源自主；農林部門以綠資源提升與管理為重要政策等手段。

黃珊珊強調，目標是讓台北市在2030年減排40％；2040年達到減排65％，最後在2050年達到零碳排的最終目的。而在推動淨零碳排的過程中，也必須兼顧公平正義。對於弱勢勞工及規模較小、難以在短時間大幅減碳的中小企業，必須給予適當輔導及補助轉型；因此未來台北市政府預計籌措10億元經費設置《氣候轉型基金》，專款專用於因受到變革當中，影響較為鉅大的民眾、企業及勞工，透過獎勵及補助等措施，讓企業可減輕相關成本，甚至透過扶植零碳創新產業。

至於共融交通的部分，黃珊珊直言，會延續現階段北市府對於「共享、綠能、安全、e化」的政策基礎，再精進提出「共融交通治理」的概念，以推動綠運輸來實現淨零碳排的「環境共融」為核心，再延伸至以道路使用規劃為主的「空間共融」，以及兼顧不同用路族群與關心弱勢「行」的基本權利的「族群共融」，最後則是關注跨縣市交通需求的「城際共融」。

最後針對能源自主，黃珊珊提到，2050淨零碳排的另一項大計畫就是將全市垃圾焚化廠轉型為發電效率25％以上的生質能源電廠，並建置儲能設備與系統改善供電不穩定的問題，希望藉由生質電廠和儲能設備的建置，達到部分能源自主的目標，另外擴大智慧電網計畫來打造虛擬電廠服務機制來提高能源效率，原本的垃圾焚化廠區也增加焚化底渣分選廠、焚化飛灰水洗廠及資源回收細分類場，統合為綠能循環園區。

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