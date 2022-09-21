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蝦皮購物「9.25商城狂購節」　iPhone14 Pro瘋搶5折起！

▲蝦皮購物「9.25商城狂購節」線上百貨周年慶5折起！iPhone14 Pro更祭限時限量5折起優惠。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「9.25商城狂購節」線上百貨周年慶5折起！iPhone14 Pro更祭限時限量5折起優惠。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-09-21 12:00:00

隨著各大百貨優惠接力起跑，蝦皮購物「9.25商城狂購節」精心打造蝦皮購物線上百貨公司，從生鮮商品到國際精品網羅超過百大品牌旗艦店，9/25當日七大時段祭出5折優惠，再送上「商城299元起免運券」、「商城85折神券」，凡於蝦皮商城下單滿額，還有機會將熱銷Jo Malone香氛蠟燭、價值47000元的APPLE大禮包等超值好禮帶回家！此外，使用國泰世華蝦皮購物聯名卡，9月最高可享25%的蝦幣回饋。

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▲蝦皮購物「9.25商城狂購節」完成指定任務，就有機會免費入手iPhone14 Pro！（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「9.25商城狂購節」完成指定任務，就有機會免費入手iPhone14 Pro！（圖／品牌提供）
9月全新登場的iPhone14Pro，擁有全新動態島功能、搭載A16仿生晶片功能，且電池續航力更強的話題新機，破天荒在「9.25商城狂購節」精選七大時段祭限時限量5折起優惠！此外，蝦皮購物也提供更多新機選擇，9/25攜手OPPO推出超級品牌日，當天除了OPPO A74 5G 全能四鏡頭手機最低59折，當天優惠特價5990元！辦公娛樂必備的最強新品OPPO Pad Air平板送品牌專屬磁吸保護殼、下單抽萬元氣炸鍋，新鮮價8990元可購入，館內領券還送蝦幣5% ! 9/25-9/26 OPPO超級品牌日滿額再抽5G手機、智慧手錶，免費好禮帶回家!

▲蝦皮購物「9.25商城狂購節」OPPO A74 全能四鏡頭手機，優惠價5,990元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「9.25商城狂購節」OPPO A74 全能四鏡頭手機，優惠價5,990元。（圖／品牌提供）
觀察每年自九月底開始，網路熱搜關鍵字「百貨周年慶」排名逐漸攀升，顯示消費者對一年一度周年慶必敗的關注及重視。為滿足消費者對活動檔期及周年節慶的購物熱衷，2022年蝦皮購物「9.25商城狂購節」創造提供消費者居家也如走進百貨商場般的線上消費體驗，不但網羅各式國際精品級化妝品、3C影音及家庭電器等高達百款必敗夯品，更強力推出39折起優惠！當消費達指定門檻，還有機會帶走超值APPLE大禮包，讓你免費入手iPhone14 Pro及Apple Watch S8！

▲蝦皮購物「9.25商城狂購節」消費滿額抽總價值47,000元的APPLE大禮包！（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「9.25商城狂購節」消費滿額抽總價值47,000元的APPLE大禮包！（圖／品牌提供）
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飲食、運動全面兼顧　就是要你健健康康

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蝦皮購物「9.25商城狂購節」超殺優惠攻略大公開

優惠一
2張商城299元起免運券：1張限定當日凌晨0-2點使用；1張全天皆可使用
1張商城0元起免運券：限定當日凌晨0-2點使用。
即日起至9/24預領免運券，9/25當日16點自動歸戶限量51元折50元商城優惠券，限9/25當日19點起使用（先用先贏）。

優惠二
即日起開放領取蝦皮商城85折券，消費滿2000元，最高折2000元，限9/25凌晨0-2點使用；瑞典Blueair 空氣清淨機，原價31880元，搭配商城85折券，只要15623元。
9/24商城92折神券自動歸戶，消費滿2000元，最高折2000元，9/25 整日皆可使用；德國百靈Oral-B 微震科技電動牙刷，原價16900元，搭配商城92折券，限時折扣只要9199元。
即日起商城首購族開放領取8折神券！凡消費最高可折抵50元，9/25整日皆可使用。

優惠三

刷國泰世華蝦皮購物聯名卡，9月最高回饋25%蝦幣。
刷國泰世華信用卡，單筆分期滿38000元，回饋3200元刷卡金或等值小樹點(信用卡)。
刷玉山銀行信用卡，單筆分期滿25000元，回饋2200元刷卡金。
刷台新銀行信用卡，單筆滿30000元，回饋3000元刷卡金(限刷iphone14新機系列)。
刷中國信託信用卡，單筆滿25000元，回饋1600元刷卡金。
(銀行刷卡回饋需登錄且有限制，更多刷卡優惠請見蝦皮購物銀行活動頁：https://shopee.tw/m/bank-promo )

優惠四
即日起至活動頁完成登錄，即可免費抽超強滿額禮。
9/25當天商城消費滿3000元，抽價值1999元的Jo Malone 香氛蠟燭。
9/25當天商城消費滿5000元，抽價值17600元的Dyson造型器。
9/25當天商城消費滿10000元，抽價值47000元的Apple大禮包，現抽新機iPhone14 Pro及Apple Watch S8。



9.25商城狂購節活動網址：https://shopee.tw/m/shopee-mall-sale

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