蝦皮購物「9.25商城狂購節」　iPhone14 Pro瘋搶5折起！

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觀察每年自九月底開始，網路熱搜關鍵字「百貨周年慶」排名逐漸攀升，顯示消費者對一年一度周年慶必敗的關注及重視。為滿足消費者對活動檔期及周年節慶的購物熱衷，2022年蝦皮購物「9.25商城狂購節」創造提供消費者居家也如走進百貨商場般的線上消費體驗，不但網羅各式國際精品級化妝品、3C影音及家庭電器等高達百款必敗夯品，更強力推出39折起優惠！當消費達指定門檻，還有機會帶走超值APPLE大禮包，讓你免費入手iPhone14 Pro及Apple Watch S8！
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蝦皮購物「9.25商城狂購節」超殺優惠攻略大公開
優惠一
2張商城299元起免運券：1張限定當日凌晨0-2點使用；1張全天皆可使用
1張商城0元起免運券：限定當日凌晨0-2點使用。
即日起至9/24預領免運券，9/25當日16點自動歸戶限量51元折50元商城優惠券，限9/25當日19點起使用（先用先贏）。
優惠二
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9/24商城92折神券自動歸戶，消費滿2000元，最高折2000元，9/25 整日皆可使用；德國百靈Oral-B 微震科技電動牙刷，原價16900元，搭配商城92折券，限時折扣只要9199元。
即日起商城首購族開放領取8折神券！凡消費最高可折抵50元，9/25整日皆可使用。
優惠三
刷國泰世華蝦皮購物聯名卡，9月最高回饋25%蝦幣。
刷國泰世華信用卡，單筆分期滿38000元，回饋3200元刷卡金或等值小樹點(信用卡)。
刷玉山銀行信用卡，單筆分期滿25000元，回饋2200元刷卡金。
刷台新銀行信用卡，單筆滿30000元，回饋3000元刷卡金(限刷iphone14新機系列)。
刷中國信託信用卡，單筆滿25000元，回饋1600元刷卡金。
(銀行刷卡回饋需登錄且有限制，更多刷卡優惠請見蝦皮購物銀行活動頁：https://shopee.tw/m/bank-promo )
優惠四
即日起至活動頁完成登錄，即可免費抽超強滿額禮。
9/25當天商城消費滿3000元，抽價值1999元的Jo Malone 香氛蠟燭。
9/25當天商城消費滿5000元，抽價值17600元的Dyson造型器。
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9.25商城狂購節活動網址：https://shopee.tw/m/shopee-mall-sale