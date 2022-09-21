秋分喝咖啡！7-11拿鐵美式「2杯半價」 全家寄杯6.4折起
周五就是24節氣中的「秋分」，這天晝夜等長，秋分過後天氣將逐漸轉涼，近日北台灣也降溫有感，連一早買咖啡都開始猶豫要不要改點熱飲。7-11今（21）日起在APP推出「翻翻樂」遊戲，一人每天可玩兩次，有機會獲得CITY系列指定品項任選2杯半價。為10月1日國際咖啡日暖身預熱，全家超商今起也在APP發動咖啡促銷，最低6.4折起。
天氣轉涼，來杯熱咖啡暖身又提神，7-11在《7-ELEVEN》APP（非OPEN POINT）推出「國際咖啡日翻翻樂」活動，今（21）日起至10月8日期間，每人每天可挑戰2次，在60秒內完成翻牌配對就能獲得現煮飲品優惠。活動獎項包括CITY系列指定品項「任選2杯半價」，另外還有兩杯5.5折、兩杯7折、兩杯7.5折、兩杯8.5折優惠券。
活動指定品項包括濃萃熱拿鐵、濃萃冰拿鐵、濃萃冰美式咖啡、濃萃熱美式咖啡、大杯冰蜂蜜拿鐵、中杯熱蜂蜜拿鐵、西西里風味檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡、精品熱美式、精品冰美式、香鑽水果茶、黑糖珍珠撞奶。因此每天都有機會抽到美式、拿鐵兩杯半價或兩杯5.5折。
全家超商今（21）日起至10月4日也舉辦國際咖啡日活動，APP隨買跨店取祭出單品、罐裝咖啡寄杯優惠，最低6.4折起。像是罐裝喬亞滴濾咖啡原價39元、平均特價25元；另有「環保好咖組」買單品咖啡搭配保溫杯，10杯大杯單品拿鐵搭配仙德曼保溫杯1590元，如果在期限內兌完咖啡，加送500元購物金，等於10杯單品拿鐵加保溫杯是1090元，相當於5.7折。