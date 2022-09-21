MLB／「法官」重砲威武60轟出爐！美聯三冠王MVP穩了？

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Judge今天的60轟，讓他成為隊史第三位、史上第6位單季打下60轟的球員，也是第9個出現60轟的賽季，但其實打出60轟並不是獲得MVP的保證，9個出現60轟的賽季中，僅有2001年73轟的Barry Bonds、1998年66轟的Sammy Sosa以及1961年的Roger Maris獲得MVP的殊榮，最扯的是，1927年打出史上第一個單季60轟賽季的「棒球之神」Babe Ruth竟然連MVP票選前25都排不上。
但本季不同的是，「法官」排名聯盟首位的60轟，與聯盟排名第二的Kyle Schwarber，竟然差了20支全壘打，是自1928年打出單季54轟的Babe Ruth領先排名並列第二的Jim Bottomley、Hack Wilson達到23支全壘打之後，再次有單季排名前二的全壘打支數差距這麼多的賽季。
而Judge在本場比賽以後，跟美聯史上最多全壘打，單季61轟的Maris僅剩一轟差距，洋基隊本季還有16場比賽，幾乎是篤定刷新這高懸61年的大紀錄，Judge也在今天賽後，打擊率來到.316，暫居美聯排名首位，加上60轟、128分打點，目前暫時成為「美聯三冠王」，前一位打出「美聯三冠王」成績的球員是2012年的Miguel Cabrera，當年他則以92％的得票率，拿下美聯MVP。