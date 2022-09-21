Jennie全裸浴照遭外流！「深夜清空私人帳號」 內幕曝光
日前南韓女團「BLACKPINK」的Jennie、BTS防彈少年團的成員V遭駭客曝光多張熱戀照，戀情疑似曝光引起討論，而雙方的經紀公司始終沒有正面回應，使得駭客昨（20）日加碼放出更多照片，竟然還有一張Jennie的全裸泡澡照，讓許多人擔心不已，而眼尖的網友也發現，Jennie的IG私人帳號追蹤的好友名單、粉絲已全部清空。
駭客動作頻頻，不斷公布Jennie、V的戀愛照，不過雙方始終沒有正面回應駭客流出的照片，讓駭客「氣噗噗」，竟然貼出了Jennie泡澡的私密照，寫道「這是Jennie在浴缸裡泡澡」。事件越演越烈，網友看到後非常心疼Jennie，紛紛要求Jennie所屬的YG娛樂介入處理。
在爆出「VJ戀」後，有BLACKPINK的粉絲在論壇上透露，Jennie有一個私人IG帳號，該帳號從2020年起粉絲數、好友人數一直未有變動，直到近來被駭客公開與V同遊濟州島的照片，甚至進一步提到照片由兩人的李姓好友拍攝，粉絲數、追蹤數都少了1人。今（21）日凌晨有網友發現，Jennie的私人帳號清空所有追蹤中與粉絲人數，但343則貼文還在，似乎不想再引起討論。