柯文哲滿意度又墊底 北市綠營：拒絕吊車尾的黃珊珊接棒
根據媒體公布的全台縣市首長施政滿意度調查，台北市長柯文哲連3年墊底；不過台北市幸福城市奪冠在「幸福城市大調查縣市競爭力總排名」當中，仍是六都最具競爭力的第1名。民進黨台北市議會黨團今（21）日於陳時中競選總部召開記者會，訴求「找回台北光榮，拒絕吊車尾副市長」，呼籲市民既然不滿柯文哲執政，那更不應該投票給背後有「柯文哲幽靈」的前副市長黃珊珊。
許淑華說，台北市幸福感第一不是柯文哲能力好，是市府團隊不斷努力幫民眾爭取，再加上台北市民素質高、素養好，很多循規蹈矩的例行公事都持續進行，這樣的成就並非柯文哲本人的，柯文哲應該為施政滿意度吊車尾，好好跟台北市民道歉。
許淑華也說，柯文哲8年吊車尾，現在他的副市長黃珊珊想要接棒，市政表現有可能創新高嗎？黃珊珊是「柯文哲2.0」，市民要看清楚。
王閔生說，台北市民對施政越來越不滿意，2014年柯文哲當選時說公務員不必服務政治，只需服務市民，但現在竟然發生市府高層讓公務員停休，只會攻擊陳時中的政見，台北市民對柯文哲這麼不滿，就是因為這3年來疫情指揮中心做得很好，但台北市一團亂。
李建昌也說，黃珊珊如果執政台北市，也一樣會讓城市沒有成就感跟榮譽感，現在的選舉不是黃珊珊在選，而是黃背後的幽靈柯文哲在帶動台北市政府團隊，拜託大家共同發起「把柯文哲幽靈驅逐在台北市的天空之外」，這樣台北市才會明朗。