全民受惠！視訊診療擴大適用族群　最快明年上路

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李伯璋提到，在疫情之後，各國加速利用數位工具來改善醫療效率，「今天有機會同台交流，他山之石，能夠互相汲取經驗及創新想法，對各國都有幫助。」同時在線上的，還有加拿大、墨西哥、秘魯、印尼等經濟體負責數位健康及遠距醫療等13位官員與會，國內線上及實體的報名人數將近600人。
石崇良指出，在本波疫情中，僅有不到1%確診者住院，98%的確診民眾都是透過視訊診療判定確診與給藥，在2018年有發布遠距醫療法規《通訊診察治療辦法》，當時大家對於遠距醫療不是很熟悉，因此在運用層面、處方開立等都有很多限制，不過經過本波疫情後，技術進步、接受度提升，相關細節已經改進。
石崇良透露，現在正在進行《通訊診察治療辦法》修正，草案已經大概完成，會擴大服務對象、內容，現行法規僅納入5類病患，如急性住院後追蹤、長照住民、家庭醫師計畫、政府核准的居家醫療、國際醫療病人等，下一波將納入慢性病穩定病人健康管理、安寧療護、身障社福機構、監獄或收容所、緊急情況流行病等，並開放處方開立等，將會在近期進行法規預告，預計年底前完成修法。
「幾乎我們健保保險的對象都會被cover到」，石崇良表示，過去多著重偏鄉離島居民，現在是以病人需求為中心思考，只要有需求就可導入模式，這還要各界合作，但可以說是全民受惠。