2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高虹安戰學歷又吹牛？沈慧虹：別成為「女版柯文哲」

▲沈慧虹說，民眾黨很會造神運動，奉勸高虹安不要成為女版柯文哲。（圖／沈慧虹辦公室提供）
▲沈慧虹說，民眾黨很會造神運動，奉勸高虹安不要成為女版柯文哲。（圖／沈慧虹辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-21 11:54:402022-09-21 12:07:37

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今（21）日參訪失智服務據點，針對高虹安昨日批評中華大學夜間部，更被網友翻出過往說幼稚園就會用數據機都是假，沈慧虹表示，高虹安自大狂妄的言論已經傷害新竹市民的心，讓許多努力打拚的人都受到打擊，她也向高虹安呼籲，每個人的出生背景條件都不同，但最重要的是要對過去的自己誠實，也要對市民朋友誠實，民眾黨很會造神運動，奉勸高虹安不要成為女版柯文哲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對昨日高虹安強調自己是北一女、台大畢業，並聲稱「不是中華大學夜間部」等言論，並在凌晨緊急發出道歉聲明，沈慧虹表示，高虹安無論過往塔綠班的發言，或是現在的學歷歧視，事實上這種自大狂妄、學歷歧視的言論都嚴重傷害新竹市民的心。

沈慧虹表示，教育是學習面對問題、面對世界的重要過程，目的是讓自己更好，同時在有能力之後，應該同理他人、反饋於社會，而不是成為歧視別人的資本，高虹安的言論已經讓很多努力打拚的人受到打擊。

沈慧虹表示，非常感謝父母親讓自己有機會受教育、對更多人好，而在從事公共事務多年的工作歷程中，自己也始終期許要做一個有溫度、同理心的人，看見他人需求，尤其母親從小提醒自己「要對人好」，也希望每個人都有這樣的體貼與同理心。

▲（圖／翻攝自高虹安臉書）
▲高虹安被質疑涉抄襲、戰學歷又吹牛，引發論戰。（圖／翻攝自高虹安臉書）
針對週刊指出高虹安在凌晨時「二手加工」，偷偷修改論文引註及謝詞，沈慧虹表示，高虹安昨天在記者會上，理直氣壯說致謝中有提及3位共同作者、經濟部與資策會，參考文獻中也有列上期刊論文，沒想到都是動過手腳，呼籲高虹安應該向選民好好解釋來龍去脈，解釋清楚到底是誰竄改她的論文定稿，不要綁架校方騙選民。

針對高虹安過去自述幼稚園就會用56K數據機上BBS站，但有網友發現那個年代數據機根本還沒出現？沈慧虹表示，這是一個童話故事，不是真實的事情，還沒發明的東西卻被講成真實發生，大家都很疑惑不解。

沈慧虹表示，政治人物做什麼事都會留下痕跡，但最重要的是對過去的自己誠實，也要對市民朋友誠實，民眾黨很會造神運動，奉勸高虹安不要成為女版柯文哲，這對政治工作者絕非好事。

另外，由於高虹安「戰學歷」，但其又要在10月6日應邀赴中華大學演講，同樣引發熱議，不少人都前往中華大學學生會所PO出，邀高虹安演講的網路貼文下留言直呼「朝聖」，民進黨立委羅美玲也特別留言，替中華大學的學生加油打氣。

高虹安遭爆半夜偷改論文　民進黨斥：證明心虛、愧對國家

高虹安論文涉抄襲！沈慧虹競辦提3爭議　籲勿情勒新竹人

高虹安論文涉抄襲　沈慧虹斥：寄生國家如「張善政2.0」

上任移除「蔣萬安阿祖」銅像？陳時中：不會強硬地做

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀