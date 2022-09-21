高虹安戰學歷又吹牛？沈慧虹：別成為「女版柯文哲」

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沈慧虹表示，教育是學習面對問題、面對世界的重要過程，目的是讓自己更好，同時在有能力之後，應該同理他人、反饋於社會，而不是成為歧視別人的資本，高虹安的言論已經讓很多努力打拚的人受到打擊。
沈慧虹表示，非常感謝父母親讓自己有機會受教育、對更多人好，而在從事公共事務多年的工作歷程中，自己也始終期許要做一個有溫度、同理心的人，看見他人需求，尤其母親從小提醒自己「要對人好」，也希望每個人都有這樣的體貼與同理心。
針對週刊指出高虹安在凌晨時「二手加工」，偷偷修改論文引註及謝詞，沈慧虹表示，高虹安昨天在記者會上，理直氣壯說致謝中有提及3位共同作者、經濟部與資策會，參考文獻中也有列上期刊論文，沒想到都是動過手腳，呼籲高虹安應該向選民好好解釋來龍去脈，解釋清楚到底是誰竄改她的論文定稿，不要綁架校方騙選民。
針對高虹安過去自述幼稚園就會用56K數據機上BBS站，但有網友發現那個年代數據機根本還沒出現？沈慧虹表示，這是一個童話故事，不是真實的事情，還沒發明的東西卻被講成真實發生，大家都很疑惑不解。
沈慧虹表示，政治人物做什麼事都會留下痕跡，但最重要的是對過去的自己誠實，也要對市民朋友誠實，民眾黨很會造神運動，奉勸高虹安不要成為女版柯文哲，這對政治工作者絕非好事。
另外，由於高虹安「戰學歷」，但其又要在10月6日應邀赴中華大學演講，同樣引發熱議，不少人都前往中華大學學生會所PO出，邀高虹安演講的網路貼文下留言直呼「朝聖」，民進黨立委羅美玲也特別留言，替中華大學的學生加油打氣。