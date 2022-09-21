12歲男童被爸爸淋汽油燒死！只因沒寫作業 母崩潰提告
巴基斯坦奧吉蘭鎮一位12歲男童可汗（Shaheer Khan），因為貪玩不好好寫作業，父親納齊爾（Nazir）一氣之下竟把汽油潑在可汗身上，結果火勢點燃一發不可收拾，最終可汗送醫急救後仍宣告不治。納齊爾聲稱自己本來只是想嚇嚇兒子，沒想到事情變成這樣。而母親夏琪雅（Shazia）在悲痛過後決定對丈夫提告，目前當地警方仍在釐清案情中。
根據《每日郵報》報導，納齊爾向警方供稱，9月14號案發當天，自己交代可汗寫作業，並詢問可汗一些功課上的問題，但可汗卻心不在焉，只想著去戶外放風箏玩耍。納齊爾一氣之下就潑灑汽油在可汗身上，並拿出火柴嚇唬，要可汗好好寫作業，結果卻意外點燃，造成憾事。
當時可汗全身著火發出慘叫，母親夏琪雅衝進房間試圖滅火，拿毯子包住可汗，納齊爾也在旁邊幫忙，但最終還是無法搶救回可汗性命。可汗住院兩天，因傷勢過重不幸去世。
心碎崩潰的夏琪雅，決定對自己丈夫提告。警方逮捕納齊爾後，納齊爾坦承自己淋汽油，但原本只是想嚇唬兒子，沒想到會發生意外。目前納齊爾仍被警方拘留，將於24號再召開聽證會。奧吉蘭鎮約有300萬人口，大多數人都生活貧困，被認為是亞洲最大的貧民窟之一，如今發生人倫悲劇，也讓在地人議論紛紛。（編輯：倪浩軒）