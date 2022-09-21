論文上周加工　綠轟高虹安「偷吃擦嘴被抓包」

民進黨立院團今（21）日召開記者會說明高虹安昨召開記者會反駁博士論文抄襲，強調參考文獻有引述資料來源，卻被發現其論文上周一曾經更新，參考文獻多了一項，也於先前格時皆不同，另聲稱論文提及「研究為經濟部所補助」，也都是上周修改後才有，但昨記者會卻隻字未提，認為寫論文有瑕庛不是不能補救，但最重要是誠信問題；另貶低「中華大學夜間部」惹議，認為有人為了生活白天工作、晚上念書，更應該讓人敬佩，高卻有高低之別、貴賤之分想法，這樣要怎麼當政治人物，更遑論地方父母官。
黨團副幹事長黃世杰說明，高虹安博士論文被媒體發現檔案曾在本月17日進行修改，最新版本中加上參考文獻第64項，與先前格式有明顯不同；此外當初研究計畫是為經濟部補助資策會，依照合約撰寫論文應提及「研究為經濟部所補助」的文字也在上周新增在謝辭上，寫法非常突兀，而上述更新論文卻在昨日記者會隻字未提。
黃世杰表示，這代表高虹安心虛，知道學術倫理規範所以事後才去補，認為寫論文有瑕疵不是不能補救，但重點是誠信問題，既然已經露餡被抓包就誠懇面對，也強調研究成果屬於國家擁有，學術上要使用須取得書面同意，籲經濟部與資策會按照法律去處理。
高虹安昨記者會稱「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」，引發網路輿論炸鍋，副書記長吳玉琴說，要說自己有多優秀，也不需要踩著別人墊高自己，不能為了選舉否定這些人，應該要向辛苦求學的學生們道歉。
副幹事長林靜儀也表示，高虹安故意刻意輕蔑中華大學夜間部，該校不僅是她的選區，更是培育許多選民的學校，痛批這是政治人物非常糟糕的反例，學歷僅是政治人物的一部分，實質上怎麼去做政治人物更重要，有人為了生活白天工作、晚上念書，更應該讓人敬佩，高虹安卻有這種高低之別、貴賤之分想法，這樣要怎麼當政治人物，更遑論地方父母官。