NVIDIA發表RTX 4090旗艦顯卡！效能翻4倍 售價飆破5萬6
NVIDIA 今（21）日推出針對遊戲玩家的 GeForce RTX 40 系列 GPU，此系列旗艦產品 RTX 4090 GPU 的效能為前一代產品的4倍。GeForce RTX 40 系列採用 Ada Lovelace 架構與台積電4nm製程，搭配美光 GDDR6X 記憶體，最頂規的旗艦卡 RTX 4090 預計將在10月12日上市，售價為新台幣56990元起，另一款 RTX 4080 則會在11月推出，售價31990元起。
NVIDIA 執行長黃仁勳在GTC大會的GeForce Beyond直播中介紹 RTX 4090 遊戲 GPU，強調在全光線追蹤遊戲中，搭載 DLSS 3的 RTX 4090 運算速度比上一代採用 DLSS 2的 RTX 3090 Ti 快上4倍；保持同樣的 450W 功耗時，處理當今各款遊戲速度亦提升達2倍。RTX 4090 具有 760 億個電晶體、16384 個 CUDA 核心和 24GB 高速美光GDDR6X 記憶體，可持續以超過每秒 100畫格的速度執行4K解析度的遊戲。 將於10月12 日上市，售價為新台幣56990元起。
RTX 4080則有分別有16GB和12GB，2款配置可供選擇，16GB擁有9728個 CUDA核心及16GB高速美光 GDDR6X 記憶體，運用 DLSS 3執行當前的各款遊戲速度，是 GeForce RTX 3080 Ti 的兩倍，以更低功率提供比 GeForce RTX 3090 Ti 更好的運算表現。12GB則有7680個 CUDA核心和12GB美光 GDDR6X 記憶體，運用 DLSS 3較前一代旗艦級 GPU RTX 3090 Ti 的運算速度更快；兩款配置將於 11 月上市，RTX 4080 16GB 售價為新台幣 42990 元起，RTX 4080 12GB 則為新台幣 31990 元起。
值得注意的是，DLSS 3（第 3 代深度學習超高取樣）採用全新第四代 Tensor 核心及 GeForce RTX 40 系列 GPU 的全新光流加速器，不只能單純擴增像素，更可產出畫格，讓遊戲的幀率（FPS）可提升至原生渲染的4倍之多，官方也在直播中釋出《電馭叛客 2077》和經典遊戲《模擬飛行》的展示影片，可見在DLSS 3的支援下，無論光線、物體的紋理都明顯升級，DLSS 3能夠運用 AI 重建7/8的顯示像素，與沒有使用 DLSS 相比，畫格率提升最高達4倍，對即時遊戲渲染來說，確實是一項創舉。