MLB／翔平開啟閃電5連安　天使卻遇超囧三殺但無礙奪勝

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遊騎兵首局就靠著Corey Seager的長打先馳得點，但下個半局天使隊Matt Duffy回敬本季第2轟，用兩分砲超前比數，遊騎兵不甘示弱，5局下Marcus Semien扛出二壘安打把比數追平。
再來就到了第6局天使隊的「閃電五連安」攻勢，由翔平的右外野平飛安打開始，加上Taylor Ward的長打，及Duffy、Mike Ford、Jo Adell的連三支一壘安打帶起攻勢，但輪到捕手Max Stassi打擊時，打成三壘方向的滾地球，遊騎兵三壘手Josh Jung先自踩三壘後，再傳二壘、一壘，完成5-4-3的三殺守備，讓天使隊的攻勢及大好氣勢就此熄滅，雖然如此，但天使最後還是順利拿下勝利。
而本場比賽的「三殺守備」則是遊騎兵本季第2次，前一次是4月20日對戰水手隊時上演，當時發生在第一局，水手隊一、二壘有人時，Jesse Winker打出平飛球被遊騎兵一壘手Nathaniel Lowe，壘上的跑者卻都離壘過遠，回壘不及，統統出局。
大谷翔平今天雖開啟了天使隊「閃電五連安」的攻勢，但本場比賽也僅有一支安打，4打數打出1安，個人連6場比賽敲安，打擊率依舊維持在.268，進攻指數(OPS)稍稍下滑到.891。