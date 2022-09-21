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MLB／翔平開啟閃電5連安　天使卻遇超囧三殺但無礙奪勝

▲天使隊日籍二刀流球星大谷翔平（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊日籍二刀流球星大谷翔平（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-09-21 12:18:062022-09-21 12:26:06

洛杉磯天使昨天輸給西雅圖水手隊後，正式無緣本季季後賽，但是陣中頭號二刀流球星大谷翔平還是在為了個人生涯第二座美聯MVP努力，本場比賽擔任第3棒指定打擊的打者翔平出戰德州遊騎兵，在兩隊前5局打成平手時，6局上跳了出來，率先打出安打發難，開啟天使一波「閃電五連安」攻勢，打回3分超前分，雖然隨後馬上被遊騎兵「三殺」結束攻勢，但還是靠著這3分大局，天使最終以5比2擊敗遊騎兵拿下勝利。

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遊騎兵首局就靠著Corey Seager的長打先馳得點，但下個半局天使隊Matt Duffy回敬本季第2轟，用兩分砲超前比數，遊騎兵不甘示弱，5局下Marcus Semien扛出二壘安打把比數追平。


再來就到了第6局天使隊的「閃電五連安」攻勢，由翔平的右外野平飛安打開始，加上Taylor Ward的長打，及Duffy、Mike Ford、Jo Adell的連三支一壘安打帶起攻勢，但輪到捕手Max Stassi打擊時，打成三壘方向的滾地球，遊騎兵三壘手Josh Jung先自踩三壘後，再傳二壘、一壘，完成5-4-3的三殺守備，讓天使隊的攻勢及大好氣勢就此熄滅，雖然如此，但天使最後還是順利拿下勝利。

而本場比賽的「三殺守備」則是遊騎兵本季第2次，前一次是4月20日對戰水手隊時上演，當時發生在第一局，水手隊一、二壘有人時，Jesse Winker打出平飛球被遊騎兵一壘手Nathaniel Lowe，壘上的跑者卻都離壘過遠，回壘不及，統統出局。


大谷翔平今天雖開啟了天使隊「閃電五連安」的攻勢，但本場比賽也僅有一支安打，4打數打出1安，個人連6場比賽敲安，打擊率依舊維持在.268，進攻指數(OPS)稍稍下滑到.891。

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