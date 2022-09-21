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拖3週認抄襲！張善政竟稱「蛋裡挑骨頭」　鄭運鵬競辦斥

▲張善政迴避抄襲爭議超過3週，今日其終召開記者會坦承抄襲，但卻又用「比例原則」、「質疑是雞蛋裡挑骨頭」來閃躲回應，引發譁然。（圖／張善政辦公室提供）
▲張善政迴避抄襲爭議超過3週，今日其終召開記者會坦承抄襲，但卻又用「比例原則」、「質疑是雞蛋裡挑骨頭」來閃躲回應，引發譁然。（圖／張善政辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-21 12:19:322022-09-21 12:28:45

國民黨桃園市長參選人張善政涉抄襲，其（21）今日上午終召開記者會。對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競選辦公室總幹事黃世杰表示，張善政推托拉超過3個星期召開記者會，但他拿早已失效的保密條款當擋箭牌，最後只用「比例原則」、「質疑是雞蛋裡挑骨頭」來閃躲回應，反而證實鉅額研究案中確實有抄襲的情況。黃呼籲，張善政既已承認研究案有抄襲情事，應立即向社會大眾道歉。

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▲黃世杰（圖／翻攝自黃世杰臉書）
▲黃世杰表示，張善政既已承認研究案有抄襲情事，應立即向社會大眾道歉。（圖／翻攝自黃世杰臉書）
黃世杰表示，從8月30日周刊揭露張善政主持5736萬研究案涉嫌抄襲至今，張善政推托拉超過3個星期。早在9月5日張善政於中壢接受媒體訪問時，便提到自己已在規劃記者會，但過了4天，9月9日在朱學恆的廣播節目上卻又突然改口稱因為有保密條款不能公開。

黃世杰說，今天張善政記者會再次說到，囿於保密條款而未能出面說明，且還瞎扯會有相關罰則，身為委託方的農委會早已多次澄清沒有保密問題，張善政今天依然持續跳針，還刻意忽略當初自己態度髮夾彎，顯然毫無坦然面對社會大眾質疑的誠意。

黃世杰指出，農委會已經明白揭露5736萬鉅額研究案中至少有6篇重複性高、23項有問題，張善政卻不斷以「比例原則之下，講抄襲只是雞蛋裡挑骨頭」來閃避質疑，既然張善政自己承認雞蛋裡有骨頭，請張善政清楚說明，到底是用了哪些壞骨頭巧取豪奪高達5736萬的民脂民膏？為何合約中第10條第3款「乙方交付之報告及研發成果內容不得有抄襲、剽竊或侵害他人營業秘密、智慧財產權或其他權利之情事」已明白規定不得抄襲，張善政仍目無法紀，大抄特抄？

黃世杰說，張善政明知自己有抄襲的狀況，今天的記者會仍花了2、30分鐘自吹自擂，面對5736萬鉅額納稅人的錢被他所帶領的團隊踐踏卻依舊態度高傲，避重就輕，毫無道歉誠意，顯見其毫無政治人物最基本該有的道德誠信。

黃世杰呼籲，張善政既已承認研究案有抄襲情事，應立即向社會大眾道歉，並且，張善政今天也說要發函農委會公布資料，請張善政今天就發函，不要再想推托拉閃躲責任，儘速將所有的資訊都公開給社會大眾檢驗。

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