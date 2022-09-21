陷論文抄襲爭議卻無傷 大數據：高虹安正面聲量勝林智堅
民眾黨新竹市長參選人高虹安美國辛辛納提大學的博士論文，日前遭週刊媒體爆料指抄襲，高虹安則開記者會拿出校方回函反駁抄襲，並痛斥是惡意指控。不過，參選人論文再被放上檯面，也引發各界關注，是否對高虹安選情、聲量造成負面打擊？
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，以「高虹安被『突襲爆料』還能毫髮無傷？」為題，監測高虹安截至9月20日的網路聲量。結果顯示，高虹安在9月20日的新聞正面聲量達955則，大於負面聲量851則，新聞好感度則為1.12，正評大於負評。
TPOC進一步分析，目前網路風向聲量最大的是認為「高的學歷高，怎會想和她戰論文」佔全網15%、高虹安記者會上稱自己不是林智堅，網友嘲笑「小智又中槍了」佔12%、近期鏡週刊部分爆料內容，皆被民進黨黨公職、側翼大量轉載引被質疑「一條龍攻擊鏈」，網友反諷「側翼蟑螂又要上車了，要看到血流成河」則佔10%。
對比先前因論文遭雙殺，導致最後退出桃園市長選舉的林智堅，TPOC也曾於論文被爆料第一時間（7月5日）進行聲量調查。結果則顯示，林智堅正面聲量僅279則、負聲量1069則，「好感度為慘不忍睹的0.26」。另外，7月24日論文說明記者會當天，正面聲量234則、負聲量962則，好感度是更低的0.24，皆輸高虹安。
最後，TPOC總結表示，民進黨不惜與台灣大學對幹，也要傾全黨之力拯救林智堅，現在民進黨繼續傾全黨之力，用一條龍式產業鍊給對手加以攻擊，但從突襲高虹安的攻防成效來看，「高卻可說是毫髮無傷」。TPOC認為，高虹安即時、有效回應質疑，反觀林智堅則無能處理，民進黨又輸不起串聯媒體攻擊對手，導致引發輿論反彈，並力挺高虹安。