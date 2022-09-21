經濟將返回常速產出！元大寶華預測今年經濟成長率3.40%

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同時，民眾已習慣與疫情共存的生活型態，可望讓疫情前占GDP 比逾5成的民間消費，從重挫狀態逐漸回歸長期趨勢，成為支撐台灣經濟成長的要角。
因此，元大寶華預測2022年民間消費成長率為3.19%，第 3、4 季成長率分別為6.51%、2.95%，預測2023 年民間消費成長率為 4.41%。
元大寶華表示，就對外貿易而言，今年第3季後出口成長顯著放緩，國際主要機構大多下修今、 明兩年世界貿易量成長預測，，加上主要機構陸續下修中國經濟成長率，預測低於其國務院5.5%目標，台灣輸出動能恐受壓抑。
所幸，2018年後中國進口與台灣出口互補性下降，減弱中國經濟成長放緩對台灣出口的衝擊。因此，元大寶華預測2022年輸出成長率為4.47%，第3、4季成長率分別為3.35%、1.69%，並預測 2023年輸出成長率為4.15%。
至於經濟成長而言，元大寶華提到，鑒於國際經濟處於後疫情時代下的修復期，且企業對未來半年業況均顯悲觀，加上領先指標不含趨勢指數加速下跌，國內外主要預測機構又大多下修今年台灣經濟成長預測，並認為明年成長將進一步放緩。
綜合考量下，元大寶華認為台灣經濟將從高速產出返回常速產出，以相對溫和的力道進行景氣調節，因此預測2022年經濟成長率為 3.40%，第3、4季成長率分別為4.15%、2.73%，並預測2023 年經濟成長率為3.08%。董事長葉銀華補充提到，全球經濟下行，但有別於金融海嘯，不容易引發資產負債表衰退。
在消費者物價方面，近月消費者物價上漲率持續超過央行中期監控物價區間上限2%。元大寶華指出，輸入性通膨與新台幣對美元匯率貶值，助長物價，但中國經濟表現不佳與俄烏戰爭影響鈍化，抵銷 OPEC+減產政策影響，有利國際油價自高點回落。
加上黑海穀物倡議生效，緩和全球糧食危機，有助主要農產品價格回降，負向產出缺口抑制核心物價漲勢。故元大寶華預測2022 年消費者物價上漲率為2.94%，第 3、4 季上漲率分別為 3.01%、2.49 %，預測2023年消費者物價上漲率為 1.69%。