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借鏡日本！蔡培慧推「921地景」環境教育、創生南投產業

▲蔡培慧表示，希望以日本里山經濟的核心精神，結合921地震教育地景，讓在地震帶上的台灣人有更紮實的地震環境教育。（圖／蔡培慧辦公室提供）
▲蔡培慧表示，希望以日本里山經濟的核心精神，結合921地震教育地景，讓在地震帶上的台灣人有更紮實的地震環境教育。（圖／蔡培慧辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-21 12:51:21

921地震23周年，民進黨南投縣長參選人蔡培慧今（21）日回憶，地震當時她人在台北，聽到震央就在家鄉南投，天亮就展開聯繫工作並趕回南投。她表示，自己後續在「九二一震災重建基金會」工作9年，協助推動32項重建計畫，讓現在競選縣長擬訂政策時可以更宏觀，希望未來能夠以日本里山經濟的核心精神，結合921地震教育地景，讓在地震帶上的台灣人有更紮實的地震環境教育，並且永續經營環境。

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蔡培慧回憶，921地震發生時人在台北，還是一名不到30歲的國會助理，聽到震央就在自己的家鄉，再也無法等待，天一亮就和新事社會服務中心的修女韋薇聯繫、串聯民間資源和媒體通訊，就迅速回到南投埔里，著手協助駐地救災及生活安置等初期工作。

蔡培慧表示，她對台灣人豐沛的熱情充滿感恩，當時湧進龐大的捐贈款項、物資及志工人力，亟須建立一個組織來做有效能的管理運用，「九二一震災重建基金會」旋即在10月13日成立，隔年6月底他在執行長謝志誠的邀聘下，擔任基金會執行秘書一職，協助推動32項重建計畫。

蔡培慧說，前幾天花東地區的強震，雖然造成不少公共建設損害，也看到2000年以後才興建的建築物確實耐震，的確有效減低這次地震的傷亡及損失。包括校園綠建築、大樓建築高耐震係數法規、社區共作連結長照據點的多元型態、現今長照政策中的老人送餐及日照據點等都是濫觴於921重建基金會重建計畫項目，為台灣未來的數十年建立起社福、防災的風險控制體系。

蔡培慧表示，自己在基金會工作9年的實務經驗，讓爾後不論是當立委還是行政院中部辦公室執行長，抑或是參選縣長擬定政策，都能夠站在各種不同處境、性別、族群等立場來思考，陳情案或法規適用都必須以「人」為本。

蔡培慧表示，當上縣長後希望能夠以日本里山經濟的核心精神，結合921地震教育地景，讓還在當地居住的鄉親能夠發揮他們經歷921的記憶與生活經驗，培養更多在地導覽，讓在地震帶上的台灣人有更紮實的地震環境教育。

蔡培慧進一步說，九份二山是國內養殖水鹿的重要產地，國姓也是咖啡、竹筍、蜜棗、草莓等高經濟蔬果產地，現場也有小農擺攤販售筍乾、蜂蜜、梅子等農產品，環境很適合發展林下經濟及精緻農業生態旅遊，創生特色商品、創生產業也創生經濟，永續環境的經營更是自己投入南投縣長選舉最大的心願。

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