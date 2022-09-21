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新北路旁傳狗叫！民靠近發現：穿山甲欸　亮相北市動物園

▲新北路旁傳狗叫，民眾靠近發現：「是穿山甲欸！」，亮相北市動物園。（圖／臺北市立動物園授權提供）
▲新北路旁傳狗叫，民眾靠近發現：「是穿山甲欸！」，亮相北市動物園。（圖／臺北市立動物園授權提供）

編輯中心/綜合報導

2022-09-21 13:04:46

臺北市立動物園臺灣區保育廊道內的穿山甲活動場，最近迎來新成員「NaNa」。NaNa是2020年10月底，民眾在新北市公路旁聽見狗群吠叫，靠近後發現一隻蜷縮在木頭堆中的穿山甲寶寶，熱心民眾緊急聯繫新北市動保處後，透過林務局野生動物救傷收容平臺，送往臺北市立動物園安置。當時年幼的穿山甲寶寶，經獸醫師檢查後所幸並無大礙，由「野生動物檢疫救傷中心」進行人工哺育，轉眼一年多過去，健康長大的NaNa在今年7月正式入住臺灣區，將來有機會和民眾見面。

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▲NaNa為野外救傷個體，個性較為謹慎敏感。（圖／臺北市立動物園授權提供）
▲NaNa為野外救傷個體，個性較為謹慎敏感。（圖／臺北市立動物園授權提供）
NaNa為野外救傷個體，個性較為謹慎敏感，對環境變動或突然的聲響、光影的出現等容易緊張，因此搬家對於NaNa和接手照養的保育員來說，都不是件容易的事。NaNa來到臺灣區後並沒有立刻放展，為了先打造一個讓她安心舒適的環境，保育員特別將NaNa從小使用的巢箱帶至臺灣區，讓熟悉的床鋪陪伴她認識新環境。

▲NANA在假樹洞中睡的很安穩。（圖／臺北市立動物園授權提供，王思閑攝）
▲NANA在假樹洞中睡的很安穩。（圖／臺北市立動物園授權提供，王思閑攝）
隨著NaNa成長、體型漸大，保育員也預備了較大的仿樹洞作為她的第二臥室，確保NaNa在後場習慣入睡仿樹洞後，再將仿樹洞安置在活動場中隱蔽的位置，讓NaNa在陌生環境也能找到帶著熟悉氣味的小窩。每當NaNa取食時，保育員也會以手輕觸她的背部和尾部進行減敏訓練，讓NaNa習慣保育員的接觸，進一步加深雙方的信任感。

▲健康長大的NaNa在今年7月正式入住臺灣區，將來有機會和民眾見面。（圖／臺北市立動物園授權提供）
▲健康長大的NaNa在今年7月正式入住臺灣區，將來有機會和民眾見面。（圖／臺北市立動物園授權提供）
在NaNa逐漸習慣新環境後，保育員開始採取分階段放展，從最開始讓NaNa獨自待在活動場10分鐘，逐步拉長到數小時，近日NaNa開始能在活動場待上一整日，保育員也仔細記錄她的活動足跡和生理狀態，隨時掌握NaNa的反應，若出現持續性的緊張、焦慮等行為便會立刻喊卡，讓NaNa暫時先回到後場休息。由於觀察到NaNa喜歡沿著岩壁攀爬至高處探索，為避免危險也特別在岩壁間塞入膠墊，此外 NaNa似乎也頗喜歡玩水，對活動場內的水池情有獨鍾，若遊客前往保育廊道參觀時，發現正在游泳的穿山甲，那牠可能就是NaNa哦！

▲NaNa似乎喜歡玩水，下次發現正在游泳的穿山甲，那牠可能就是NaNa哦！（圖／臺北市立動物園授權提供）
▲NaNa似乎喜歡玩水，下次發現正在游泳的穿山甲，那牠可能就是NaNa哦！（圖／臺北市立動物園授權提供）
由於穿山甲屬於穴居夜行性動物，民眾白天參觀時大多處於睡眠狀態，臺北動物園為了在不影響穿山甲福祉的前提下，方便遊客觀察穿山甲習性，特別設計了能夠近距離看見內部構造的仿岩洞穴，也希望民眾參觀時盡量放低音量，拍照不使用閃光燈，以免打擾了穿山甲們的美夢！

穿山甲過去因嚴重盜獵而數量銳減，在全球屬於極度瀕危物種，近年在法律保護下盜獵情況相對好轉，然而卻多了新的威脅──遊蕩犬貓攻擊，呼籲民眾若飼養伴侶動物應盡好管理責任，關心流浪動物的同時，也應遵循合法、合理的管道安排救援並妥善安置。（編輯：李惠婷）

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