新北路旁傳狗叫！民靠近發現：穿山甲欸　亮相北市動物園

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隨著NaNa成長、體型漸大，保育員也預備了較大的仿樹洞作為她的第二臥室，確保NaNa在後場習慣入睡仿樹洞後，再將仿樹洞安置在活動場中隱蔽的位置，讓NaNa在陌生環境也能找到帶著熟悉氣味的小窩。每當NaNa取食時，保育員也會以手輕觸她的背部和尾部進行減敏訓練，讓NaNa習慣保育員的接觸，進一步加深雙方的信任感。
在NaNa逐漸習慣新環境後，保育員開始採取分階段放展，從最開始讓NaNa獨自待在活動場10分鐘，逐步拉長到數小時，近日NaNa開始能在活動場待上一整日，保育員也仔細記錄她的活動足跡和生理狀態，隨時掌握NaNa的反應，若出現持續性的緊張、焦慮等行為便會立刻喊卡，讓NaNa暫時先回到後場休息。由於觀察到NaNa喜歡沿著岩壁攀爬至高處探索，為避免危險也特別在岩壁間塞入膠墊，此外 NaNa似乎也頗喜歡玩水，對活動場內的水池情有獨鍾，若遊客前往保育廊道參觀時，發現正在游泳的穿山甲，那牠可能就是NaNa哦！
由於穿山甲屬於穴居夜行性動物，民眾白天參觀時大多處於睡眠狀態，臺北動物園為了在不影響穿山甲福祉的前提下，方便遊客觀察穿山甲習性，特別設計了能夠近距離看見內部構造的仿岩洞穴，也希望民眾參觀時盡量放低音量，拍照不使用閃光燈，以免打擾了穿山甲們的美夢！
穿山甲過去因嚴重盜獵而數量銳減，在全球屬於極度瀕危物種，近年在法律保護下盜獵情況相對好轉，然而卻多了新的威脅──遊蕩犬貓攻擊，呼籲民眾若飼養伴侶動物應盡好管理責任，關心流浪動物的同時，也應遵循合法、合理的管道安排救援並妥善安置。（編輯：李惠婷）