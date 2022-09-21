台幣貶勢擴大！元大寶華估明年第1季31.59元才落底

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就國際美元而言，因美國經濟比起其他G7國家有較大的正向產出缺口，且有失業率低的情況，使得聯準會有能力採取更加緊縮的貨幣政策，相較歐洲與日本等央行政策可維持較高的利差。
元大寶華表示，假若聯準會快速升息，造成全球經濟硬著陸，而作為主要避險貨幣角色的美元仍有走強的機會，再者，今年以來人民幣雖明顯走弱，但目前其有效匯率指數仍遠高於2018至2020年經濟下行時水準，人民幣對美元仍有貶值的空間。
在前述現象齊聚下，元大寶華認為新台幣匯率難免受累，而國際美元升勢不歇，外資持續外流轉投美元懷抱，也料使短期內新台幣匯率走貶。
元大寶華提到，由於當前新台幣名目有效匯率指數續處36個月移動平均線之上，暗示新台幣匯率仍強於主要貿易對手國貨幣，使短期內新台幣匯率雖見趨貶，之後則有望回升。
另外，考量到台灣保險業資金的國外投資占比已觸頂，海外投資再增有限、台灣經濟有望在明年第2季後回揚，均將支撐新台幣對美元匯率。
同時，聯準會在今年數度加碼升息後，明年上半年應會放緩腳步，以便觀察其緊縮政策是否已成功抑制通膨趨勢，使利差因素不再促貶新台幣。
元大寶華在上述綜合考量下表示，新台幣對美元2022年下半年走勢依然偏弱，2023年上半年美元偏強、下半年美元強度減弱的方向發展下，預測 2022年美元兌新台幣匯率為29.81，第3、4季匯率分別為30.35、31.40，並預估2023年美元兌新台幣匯率為31.22，各季匯率分別為 31.59、31.39、31.04、30.84。