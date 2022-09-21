快訊／本土確診+46673！死亡個案增39人　境外移入229例

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指揮中心指出，今日新增39例本土病例死亡個案，為21例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、37例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月19日至9月18日，死亡日期介於9月8日至9月18日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增229例境外移入個案中，為125例男性、104例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(19例)，德國(10例)，美國及印尼(各6例)，中國(4例)，日本、荷蘭及泰國(各3例)，英國、韓國、菲律賓及奧地利(各2例)，新加坡、柬埔寨、澳大利亞、香港及馬來西亞(各1例)。另162例感染國家調查中。入境日期介於今年8月21日至9月20日。
指揮中心統計，截至目前國內累計17,340,788例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,242,749例排除)，其中6,090,373例確診，分別為32,877例境外移入、6,057,442例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,643例COVID-19死亡病例，其中10,627例本土，個案居住縣市分布為新北市2,228例、臺北市1,192例、臺中市1,074例、高雄市992例、桃園市815例、臺南市811例、彰化縣624例、屏東縣425例、雲林縣336例、南投縣311例、苗栗縣273例、嘉義縣252例、基隆市229例、宜蘭縣219例、花蓮縣186例、嘉義市172例、新竹縣171例、臺東縣154例、新竹市113例、澎湖縣30例、金門縣20例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。