2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

iPhone 14 Pro夜拍網友喊翻車？PK前代「多了一點細節」

▲有網友討論iPhone 14 Pro（左）夜拍翻車，《NOWnews今日新聞》直接進行拿iPhone 13 Pro（中）和iPhone 11 Pro（右)進行不同場景的夜拍比較。（圖／記者周淑萍攝）
▲有網友討論iPhone 14 Pro（左）夜拍翻車，《NOWnews今日新聞》直接進行拿iPhone 13 Pro（中）和iPhone 11 Pro（右)進行不同場景的夜拍比較。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-21 14:30:002022-09-21 14:46:34

iPhone 14系列上週開賣，新機到手也有不少的討論，在PTT上有網友討論iPhone 14 Pro夜拍翻車？覺得細節表現不如預期，甚至和iPhone 13 Pro相比，部分場景有被反超的現象。《NOWnews今日新聞》就針對夜拍功能，將iPhone 14 Pro和iPhone 13 Pro拿來進行比較，同時部分場景加碼對比iPhone夜拍始祖，於2019年開賣的iPhone 11 Pro，看看是否有誠意進化。先說記者實測後的結論，如果手上已經持有iPhone 13 Pro想為了4800萬畫素的鏡頭換機，其實可以思考再等一年，但如果是iPhone 11用戶，從樣張來看，夜拍的進步幅度相當明顯，換機後會相當有感！

我是廣告 請繼續往下閱讀
先來看看這3代iPhone的相機規格比較：

iPhone 14 Pro相機規格

  • 採用A16晶片
  • 主相機：4800萬畫素，ƒ/1.78 光圈
  • 超廣角：1200萬畫素，ƒ/2.2 光圈
  • 望遠：1200萬畫素，ƒ/2.8 光圈
  • 光像引擎、夜間模式、夜間模式人像、Apple ProRAW
iPhone 13 Pro相機規格

  • 採用A15晶片
  • 主相機：1200萬畫素，ƒ/1.5 光圈
  • 超廣角：1200萬畫素，ƒ/1.8 光圈
  • 望遠：1200萬畫素，ƒ/2.8 光圈
  • 夜間模式、夜間模式人像、Apple ProRAW
iPhone 11 Pro相機規格

  • 採用A13晶片
  • 主相機：1200萬畫素，ƒ/1.8 光圈
  • 超廣角：1200萬畫素，ƒ/2.4 光圈
  • 望遠：1200萬畫素，ƒ/2.0 光圈
  • 首次加入夜間模式

主鏡頭一倍

整體來看，兩張照片的表現都很不錯，湖中呈現清晰倒影，且沒有過度調亮場景，維持著夜景該有的氛圍，但燈光發散，不夠聚焦。再來比較一下兩張的差異，左圖的iPhone 14 Pro在雲層立體感較強一些，iPhone 13 Pro 顏色偏黃一點。

▲夜景實拍圖比較。左至右依序為iPhone 14 Pro、iPhone 13 Pro、iPhone 11 Pro。（圖／記者周淑萍攝）
▲一倍夜景實拍圖比較。左至右依序為iPhone 14 Pro、iPhone 13 Pro。（圖／記者周淑萍攝）
三倍變焦

iPhone 14 Pro(左)稍微拉進一點看能感覺到細節表現更佳，橋下方的燈光處更聚焦，iPhone 13 Pro光源處則較為發散，且iPhone 14 Pro還能看到橋後方和旁邊紅色柱子的細節，顏色上也更沈穩，兩張來看iPhone 14 Pro擁有更多細節優勢。

▲夜景實拍圖比較。左至右依序為iPhone 14 Pro、iPhone 13 Pro、iPhone 11 Pro。（圖／記者周淑萍攝）
▲三倍夜景實拍圖比較。左至右依序為iPhone 14 Pro、iPhone 13 Pro。（圖／記者周淑萍攝）
主鏡頭一倍

不同場景之下加入了iPhone 11 Pro進行比較，拍攝的場景是在非常暗的河堤邊，肉眼是看不清下方的草，三張照片都調高了亮度，左圖的iPhone 14 Pro調亮的程度較高，但感覺細節不如中間的iPhone 13 Pro，iPhone 11 Pro有夜拍水準但少了細節。

▲夜景實拍圖比較。左至右依序為iPhone 14 Pro、iPhone 13 Pro、iPhone 11 Pro。（圖／記者周淑萍攝）
▲一倍夜景實拍圖比較。左至右依序為iPhone 14 Pro、iPhone 13 Pro、iPhone 11 Pro。（圖／記者周淑萍攝）
超廣角

iPhone 11 Pro(右)很明顯的沒有支援夜景超廣角，iPhone 14 Pro(左)和iPhone 13 Pro(中)兩張同樣有著光源發散的狀況，兩張細節表現上沒有太多的差異。

▲夜景實拍圖比較。左至右依序為iPhone 14 Pro、iPhone 13 Pro、iPhone 11 Pro。（圖／記者周淑萍攝）
▲超廣角夜景實拍圖比較。左至右依序為iPhone 14 Pro、iPhone 13 Pro、iPhone 11 Pro。（圖／記者周淑萍攝）
室內人像模式

在保留一盞小夜燈的清況下，三台手機都能偵測到人臉進行人像模式的拍攝，呈現主體清晰背景模糊的景深照片，人臉膚色維持iPhone的真實效果，沒有過度美顏，iPhone 14 Pro(左)更加銳利清晰，iPhone 13 Pro(中)較為紅潤。

▲夜景實拍圖比較。左至右依序為iPhone 14 Pro、iPhone 13 Pro、iPhone 11 Pro。（圖／記者周淑萍攝）
▲室內低光源人像實拍圖比較。左至右依序為iPhone 14 Pro、iPhone 13 Pro、iPhone 11 Pro。（圖／記者周淑萍攝）
超低光源人像

在極低光源的環境下使用人像模式拍攝，只有iPhone 14 Pro(左)依舊能偵測到人臉，拍出有景深的人像照片，iPhone 13 Pro(中)自動轉為夜間模式拍攝，人臉清晰，但沒有散景效果，

▲夜景實拍圖比較。左至右依序為iPhone 14 Pro、iPhone 13 Pro、iPhone 11 Pro。（圖／記者周淑萍攝）
▲極暗的環境下進行人像模式比較。左至右依序為iPhone 14 Pro、iPhone 13 Pro、iPhone 11 Pro。（圖／記者周淑萍攝）
總結拍攝體驗

6組照片來看，iPhone 14 Pro 在夜拍細節表現擁有一定的水準，即便在極低光源底下還是可以啟動人像模式進行拍攝，三倍變焦有超越上一代的細節表現，但在一倍的夜拍、廣角其實和上一代沒有太多差異。如果手上已經持有iPhone 13 Pro想為了4800萬畫素的鏡頭換機，其實可以思考再等一年，但如果是iPhone 11用戶，從樣張來看，夜拍的進步幅度相當明顯，換機後會相當有感！

▲iPhone 14 Pro、iPhone 13 Pro（圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 14 Pro、iPhone 13 Pro（圖／記者周淑萍攝）
預購iPhone 14領券折千加碼抽iPad 9 

https://shop.jollybuy.com/lpp42

iPhone 14 VS iPhone 13 Pro 不會選？實測「少1顆有差」

iPhone 14 Pro搶先開箱！5大「首次」技術超絕：進化有感

iOS 16沒全開放？5大功能得等更新：去背這些手機不能用

iPhone 14毫無懸念8成預購「這款」！新紫色成為大熱門

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀