iPhone 14 Pro夜拍網友喊翻車？PK前代「多了一點細節」

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iPhone 14 Pro相機規格
- 採用A16晶片
- 主相機：4800萬畫素，ƒ/1.78 光圈
- 超廣角：1200萬畫素，ƒ/2.2 光圈
- 望遠：1200萬畫素，ƒ/2.8 光圈
- 光像引擎、夜間模式、夜間模式人像、Apple ProRAW
- 採用A15晶片
- 主相機：1200萬畫素，ƒ/1.5 光圈
- 超廣角：1200萬畫素，ƒ/1.8 光圈
- 望遠：1200萬畫素，ƒ/2.8 光圈
- 夜間模式、夜間模式人像、Apple ProRAW
- 採用A13晶片
- 主相機：1200萬畫素，ƒ/1.8 光圈
- 超廣角：1200萬畫素，ƒ/2.4 光圈
- 望遠：1200萬畫素，ƒ/2.0 光圈
- 首次加入夜間模式
主鏡頭一倍
整體來看，兩張照片的表現都很不錯，湖中呈現清晰倒影，且沒有過度調亮場景，維持著夜景該有的氛圍，但燈光發散，不夠聚焦。再來比較一下兩張的差異，左圖的iPhone 14 Pro在雲層立體感較強一些，iPhone 13 Pro 顏色偏黃一點。
三倍變焦
iPhone 14 Pro(左)稍微拉進一點看能感覺到細節表現更佳，橋下方的燈光處更聚焦，iPhone 13 Pro光源處則較為發散，且iPhone 14 Pro還能看到橋後方和旁邊紅色柱子的細節，顏色上也更沈穩，兩張來看iPhone 14 Pro擁有更多細節優勢。
主鏡頭一倍
不同場景之下加入了iPhone 11 Pro進行比較，拍攝的場景是在非常暗的河堤邊，肉眼是看不清下方的草，三張照片都調高了亮度，左圖的iPhone 14 Pro調亮的程度較高，但感覺細節不如中間的iPhone 13 Pro，iPhone 11 Pro有夜拍水準但少了細節。
超廣角
iPhone 11 Pro(右)很明顯的沒有支援夜景超廣角，iPhone 14 Pro(左)和iPhone 13 Pro(中)兩張同樣有著光源發散的狀況，兩張細節表現上沒有太多的差異。
室內人像模式
在保留一盞小夜燈的清況下，三台手機都能偵測到人臉進行人像模式的拍攝，呈現主體清晰背景模糊的景深照片，人臉膚色維持iPhone的真實效果，沒有過度美顏，iPhone 14 Pro(左)更加銳利清晰，iPhone 13 Pro(中)較為紅潤。
超低光源人像
在極低光源的環境下使用人像模式拍攝，只有iPhone 14 Pro(左)依舊能偵測到人臉，拍出有景深的人像照片，iPhone 13 Pro(中)自動轉為夜間模式拍攝，人臉清晰，但沒有散景效果，
總結拍攝體驗
6組照片來看，iPhone 14 Pro 在夜拍細節表現擁有一定的水準，即便在極低光源底下還是可以啟動人像模式進行拍攝，三倍變焦有超越上一代的細節表現，但在一倍的夜拍、廣角其實和上一代沒有太多差異。如果手上已經持有iPhone 13 Pro想為了4800萬畫素的鏡頭換機，其實可以思考再等一年，但如果是iPhone 11用戶，從樣張來看，夜拍的進步幅度相當明顯，換機後會相當有感！
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