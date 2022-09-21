藍綠黨團同喊擴大敬老卡使用 侯友宜：研議優先開放台鐵
新北市議會本屆最後一次市政總質詢，繼上週民進黨團質詢新北敬老卡應開放可搭乘計程車擴增使用範圍後，新北市長侯友宜今（21）日面對國民黨團質詢要求擴大在台鐵、YouBike、計程車跟捷運等交通工具支付上，當場允諾將評估市府財政，依使用頻繁跟方便性，研議優先開放台鐵使用，獲得黨團讚賞，也拿出事先準備好的手舉板上前一起與侯友宜合照，象徵為民爭取到敬老卡更多元方向使用。
市議員、國民黨團書記長廖先翔表示，敬老愛心卡目前只能用於公車與捷運，但他的選區汐止沒有捷運，但有3座火車站，是當地主要交通工具，市民不斷拜託，建議敬老愛心卡可以像悠遊卡一樣適用台鐵；議員江怡臻也說樹林區也有3個台鐵站，市府規劃鐵道主題旅遊，建議把敬老卡納入台鐵使用，有助於帶動觀光發展；市議員劉美芳及葉元之也提到，受疫情影響，長輩出國機會減少，讓長輩周末搭台鐵出遊，甚至能放寬小額採購，享受「小確幸」，讓卡片使用更彈性一點，紓解大家壓力。
市議員陳儀君、陳偉杰也分別提到，偏鄉區沒有捷運和台鐵，長輩反映敬老卡不好用，而計程車是偏鄉長者最方便的交通工具，另外YouBike民眾使用率高，盼納入搭乘計程車及YouBike，建議市府在財政允許的情況下，擴充使用項目，達到最大效益。
侯友宜表示，多位議員極力爭取敬老愛心卡升級多元使用，市府會在有限範圍能夠承擔財務上，朝開放、升級的方向來規畫，針對台鐵、YouBike計程車、機場捷運這4項大眾運輸工具，進行優先排序，並評估財務結構，目前傾向優先開放搭乘台鐵。