永續發展目標新里程！高雄港務分公司辦減排工作坊課程

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台灣港務公司董事長李賢義在自願性減排工作坊課程活動中，向與會該公司同仁說明台灣港務公司目前的政策與未來的藍圖，他說，台灣港務公司應遵循聯合國永續發展目標(SDGs)，打造創新、永續、生態、環保、再生的多功能港群，以提升港埠管理服務及國際競爭力，並為港市發展創造最大效益，成為地方、經濟與環境共存共榮圈的典範。
此一課程，由中山大學海洋環境及工程學系老師帶領同仁先從瞭解何謂減碳開始—釐清與碳相關的專有詞彙、溫室氣體盤查作業與減量規定，更深入引導認識碳盤查的工具與方法等認知訓練，再經分組討論、實作計算等活動設計，最後發想合作產出符合未來高雄港2030、2050減碳路徑策略藍圖，以此加以積極展現高雄港自願性減碳的決心與承諾。
高雄港務分公司總經理王錦榮並率領該分公司主管及同仁，以及中山大學員工子女非營利幼兒園師生共同參與，到中山大學海堤操場展開SDGs新里程開跑活動，並宣誓高雄港永續發展目標工作正式啟動，且贈與植物給中山幼兒園幼童，象徵傳承，期盼高雄港務分公司在促進經濟繁榮的同時，也應當考量社會包容性及環境永續性，並納入現代與跨世代公平原則考量，將永續發展理念向下扎根，一棒接一棒，象徵永續發展跨世代傳承之精神。
王錦榮在宣誓時強調，永續發展不是高雄港務分公司單憑己力便能完成，應集結所有港口產業生態圈的關係人，以及生活在這個地球圈人們的力量，該分公司將致力於SDGs全面發展，展現永續經營的決心，共創安全、效能及環保的港口風景，善盡企業社會責任，憑藉一點一滴的努力，相信高雄港2050年達成碳中和的目標不是夢，一起樹立港口驕傲，再創高雄港都新佳績。