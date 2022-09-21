張善政批「淪政治打手」 陳吉仲喊冤：農委會才是受害者
針對任職宏碁期間主持的研究案涉嫌抄襲，國民黨桃園市長參選人張善政今（21）日上午召開記者會說明，並批評農委會淪為民進黨的政治打手。對此，農委會主委陳吉仲回應，農委會是計畫的委託單位，「農委會是這件事情的受害者」，農委會都依照相關合約規定進行。
今陳吉仲赴花東視察震災情形，陳吉仲強調，所有農委會委託的計畫中，有相關的保密條款，但不代表每一個研究的報告成果都要保密，或是保密期間沒有限制，針對張善政研究報告，農委會多次說明，96、97年的相關成果已經公布政府GRB系統，已經沒有保密，98年的經檢視也無保密理由，目前這3年的研究計畫「完全沒有保密的需要」。
陳吉仲表示，農委會是計畫的委託單位，「農委會是這件事情的受害者」，農委會都依照相關合約規定審視，不需要用政治語言或是非專業議題干擾進行，現在進度是針對所有疑點在上周五已經對外說明，並行文宏碁與張善政，要求提供說明，會依照這個進度與流程進行。
至於本次視察，陳吉仲坦言，這次地震對花蓮、台東農業損失超過2億元以上，也針對花蓮玉里、富里，造成赤科山、六十石山相關產業道路以及設施造成影響，赤科山產業道路會在今明兩天搶通，確保所有進出安全，並把所有復建需要的工程盡快向行政院申請，行政院長蘇貞昌也會從速從寬的方式支持，也會確保農民可以領到天然災害現金救護，至於最大的花蓮跟台東13個糧倉，也會用最快的方式讓農會、業者盡快申請相關設備更新，確保第二期水稻收穫不受影響。